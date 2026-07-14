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राम मंदिर दान घोटाळा:   समर्पित गोष्टींच्या अपहाराशी माझा पहिल्यापासून संबंध नाही- गोविंददेव गिरी महाराज यांनी झटकले हात

अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराच्या चोरी प्रकरणात श्रीराम मंदिर न्यासाचे कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरी महाराज यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून आरोप होत आहे. त्यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली.

Govinddev Giri Maharaj
गोविंददेव गिरी महाराज (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 3:33 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 4:26 PM IST

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पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात अयोध्या येथील प्रभू श्रीराम मंदिरातील चोरी प्रकरणाचा विषय गाजत आहे. या प्रकरणात रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरी महाराज हे राजीनामा देणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी राजीनामा देणार नसल्याचं ठामपणानं सांगितलं. उलट घोटाळ्याचे आरोप होत असताना त्यांनी पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत त्यांचे अनुयायी असल्याचा दावा केला. विशेष बाब म्हणजे त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त व्यक्त केल्यानं वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.

गोविंददेव गिरी महाराज म्हणाले की, " मी कोषाध्यक्ष राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहे, असे कालपासून एक बातमी प्रसारित केली जात आहे. पण, असे म्हणायला कोठेही आधार नाही. मी इथं राहत असून या इमारतीत आमच्या संस्थांचे पाच फ्लॅट आहेत. एकही फ्लॅट माझ्या नावावर नाही. तसेच माझा राजीनामा देण्याचा विचार नाही. राजीनामा देणार असल्याच्या बातम्या खोट्या आहेत".

गोविंददेव गिरी महाराज (Source- ETV Bharat Reporter)



ते पुढे म्हणाले की," राम मंदिराच्या चोरी प्रकरणात एसआयटीच्या चौकशीवर मी समाधानी आहे. तसेच हा प्रकार न्यायालयात गेल्यानं मी अधिकच समाधानी आहे. चंपत राय यांनी राजीनामा दिला असून न्यासाच्या घटनेत एखाद्यानं राजीनामा दिला की तो आपोआप स्वीकारला जातो. तसेच त्यांचा हलगर्जीपणा याला कारणीभूत आहे. म्हणून त्यांनी स्वेच्छेनं राजीनामा दिलेला आहे. कोणतंही दडपण त्यांच्यावर नव्हतं. तसेच कोषाध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारीही निश्चित आहे. कोषामध्ये आलेला धन, त्याचा जमा खर्च आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणं ही माझी जबाबदारी आहे. तीन सीए हे दरमहा तिथं जाऊन तपासणी करत असतात. जे समर्पित करण्यात आले, त्याचा अपहार झाला. पण, त्या गोष्टीशी माझा पाहिल्यापासून काहीही संबंध राहिलेला नाही. तसेच त्याची जबाबदारी ही एमओयू करून एसबीआयला दिली होती. तुरुंगात असलेले लोक एसबीआयचे कर्मचारी आहेत.



घडलेली गोष्ट ही प्रभू श्रीरामाशी केलेला गुन्हा आहे. त्याची आम्हाला खंत आहे. त्याच्या आम्हाला वेदना आहेत. आम्हाला शरमेनं मान खाली घालण्याची वेळ आलेली आहे. गुन्हेगार जे कोणी असतील त्यांना शिक्षा ही मिळालीच पाहिजे - कोषाध्यक्ष-श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, गोविंददेव गिरी महाराज


  • शिवसेनेचे अध्यक्ष (यूबीटी) उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिर चोरी प्रकरणात रामरक्षा आंदोलन सुरू केलं आहे. त्याबाबत गोविंददेव गिरी महाराज यांना विचारलं असता ते म्हणाले की,"उद्धव ठाकरेंना रामरक्षा शब्द आठवला आहे. याबद्दल धन्यता मानतो. पण, आंदोलन करताना रामरक्षा बोलून दाखवावे. मग, आम्हीही त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होऊ".

माझ्या नावावर कसलीही संपत्ती नाही. संकटाच्या काळात ट्रस्टसोबत थांबायची वेळ आहे. माझा राजीनामा देण्याचा विचारही नाही. मी फक्त महिन्यातून दोन ते तीन दिवस अयोध्येत जात होतो. त्यांनी आणि एसबीआयनं समर्पणानं दिलेल्या वस्तुची जबाबदारी स्वीकारली होती. गुन्हेगार कोणीही असो त्याची चौकशी करून त्यांना दंड करावा. त्यामुळे चौकशीला प्रभावित करण्याचा प्रश्नच येत नाही-कोषाध्यक्ष-श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, गोविंददेव गिरी महाराज

सर्वोच्च न्यायालयानं मागितला एसआयटीचा अहवाल- अयोध्या राम मंदिरात अर्पण केलेल्या देणग्यांच्या चोरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतेच उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आणि 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारनं स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकानं (SIT) आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायलयानं मागवला आहे. तपास अधिकाऱ्यांचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. हा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर केला जाईल, असे सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. राम मंदिरातील देणग्यांच्या चोरीप्रकरणी पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 20 जुलै रोजी होणार आहे.

गोविंददेव गिरी यांनी काय केलं होतं वादग्रस्त वक्तव्य- अयोध्येत राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यात 2024 मध्ये गोविंददेव गिरी महाराज यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त व्यक्त केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की, छत्रपतींनी संन्यास घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांच्या गुरूंनी समर्थ रामदासांनी समजूत काढली होती. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदींची तुलना महाराजांसोबत गोविंद गिरी यांनी केली होती.

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Last Updated : July 14, 2026 at 4:26 PM IST

TAGGED:

SHRIRAM JANMABHOOMI TEERTH KSHETRA
राम मंदिर दान घोटाळा
गोविंदगिरी महाराज पुणे पाच फ्लॅट
GOVINDGIRI ON RAM TEMPLE SCAM
AYODHYA RAM TEMPLE SCAM

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