ETV Bharat / state

कॅनडा ते कोल्हापूर मस्टँग कारने प्रवास! कोल्हापूरच्या गौरवची आई-वडिलांच्या स्वप्नांसाठी धडपड

कॅनडापासून सुरू होणारा प्रवास कोल्हापुरात येऊन थांबणार आहे, 25 देश 50 दिवस आणि हजारो किलोमीटरचं अंतर पार करत गौरव मस्टँग कारने कॅनडावरून कोल्हापुरात पोहोचणार आहे.

Gaurav mudkar travelling story
कॅनडा ते कोल्हापूर मस्टँग कारने प्रवास (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2026 at 10:37 PM IST

|

Updated : September 5, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : शिक्षण आणि नोकरीसाठी अनेक जण जन्मभूमीतून परदेशात स्थायिक होतात, मात्र त्यांना मातृभूमीची माती कायम खुणावत असते, मायभूमीशी नाळ जुळलेला आणि आपल्या आई-वडिलांच्या स्वप्नासाठी ध्येयवेढा झालेला कोल्हापूरचा तरुण आजपासून अनोख्या प्रवासाला निघाला आहे. कॅनडापासून सुरू होणारा हा प्रवास कोल्हापुरात येऊन थांबणार आहे, यासाठी 25 देश 50 दिवस आणि हजारो किलोमीटरचं अंतर पार करत कोल्हापूरचा गौरव मुडेकर मस्टँग कारने कॅनडा ते कोल्हापूर हा प्रवास करतोय.

कॅनडा ते कोल्हापूर मस्टँग कारने प्रवास (Source- ETV Bharat)

गौरव मुडेकर कॅनडात एका खासगी कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर : काही कारणाने आई-वडील कॅनडाला येऊ शकले नाहीत म्हणून आपल्या आलिशान मस्टँग कारवर जीवापाड प्रेम करणारा हा तरुण सात समुद्र पार करत कोल्हापुरात पोहोचणार आहे. कोल्हापूरच्या या ध्येयवेढ्या तरुणाची थरारक कहाणी जाणून घेणार आहोत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकलेला विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी कॅनडाला जातो. शिक्षण पूर्ण करतो आणि तिथेच नोकरीही करतो. 2015 यावर्षी कॅनडाला गेलेला कोल्हापूरचा तरुण गौरव मुडेकर कॅनडात एका खासगी कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर पदावर काम करीत आहे.

Gaurav mudkar travelling story
कॅनडा ते कोल्हापूर मस्टँग कारने प्रवास (Source- ETV Bharat)

गौरवचे कोल्हापुरी भाषेतील सोशल मीडियावरील व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतीस : 11 वर्षं मायभूमीपासून दूर राहिलेल्या या तरुणाला कोल्हापूर कायमच खुणावत असतं, लहानपणी स्वतःची कार असावी, असं स्वप्न पाहून ते पूर्ण करणाऱ्या गौरव मुडेकरचं मन कायमच कोल्हापूरच्या आठवणीत रमलेलं असायचं. खरं तर गौरवने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वाट मोकळी करून देत ब्लॉग्समधून तो अनेक लोकांपर्यंत पोहोचला. अस्सल कोल्हापुरी भाषेत त्याचे सोशल मीडियावर येणारे व्हिडिओ अनेकांना आवडू लागले, यातून त्याच्या चाहत्यांची संख्या दिवसागणिक वाढू लागली. हळूहळू तो नोकरीत स्थिरावत होता, नोकरीतून मिळालेल्या पैशात त्यानं आपलं स्वप्न पूर्ण केलं आणि आलिशान फोर्ड मस्टँग कार दिमतीला उभी केली.

a
a (a)

मस्टँग कारवर गौरवचं जीवापाड प्रेम : या कारवर गौरवचं जिवापाड प्रेम जडलं, आपलं एक स्वप्न साकार झाल्याचं समाधान होतं, मात्र याच कारमध्ये जन्मदाते आई-वडील बसावेत, त्यांना आपण मनमुरादपणे फिरवावं, अशी मनोकामना घेऊन तो गेली दोन वर्षे कॅनडा ते कोल्हापूर या मार्गावर आंतरराष्ट्रीय प्रवास करण्यासाठी धडपडत आहे, यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या व्हिझा त्यानं मिळवला असून, आजपासून हा प्रवास सुरू झाल्याचं गौरव मुडेकरने सांगितलं.

a
a (a)

25 देश, 50 दिवस आणि हजारो किलोमीटरचा प्रवास : उत्तर अमेरिकेत असलेल्या कॅनडा देशातून आजपासून या प्रवासाला सुरुवात झालीय. सुमारे 25 देश आणि 50 दिवस मस्टँग कार चालवत प्रत्येक देशाची संस्कृती, वाहतुकीचे नियम, पर्यावरणात होणारे बदल, प्रत्येक देशाची खाद्यसंस्कृती, स्थानिक भाषा यांचं आकलन करत गौरव हा प्रवास करणार आहे. स्वतःच्या कारने जगातील अनेक देश त्यांच्या परवानग्या आवश्यक ठिकाणी शिपिंग ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची होती. कॅनडा, युनायटेड किंगडम, युरोपमधील काही देश यानंतर आशिया खंडातील काही देशातून प्रवास करत गौरव 50 दिवसांत हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून भारतात म्हणजेच जन्मभूमी कोल्हापुरात पोहोचणार आहे हा क्षण माझ्यासाठी स्वप्नापेक्षा कमी नसेल, अशी भावना गौरवने व्यक्त केली.

a
a (a)

कारवर लिहिली होती चाहत्यांची नावं : गौरवचे इंस्टाग्रामवर, यूट्यूबवर हजारो फॉलोअर्स आहेत. यातील अनेकांची नावं त्यानं आपल्या गाडीवर पांढऱ्या अक्षरात लिहिली आहेत. विशेष म्हणजे सोशल मीडियावर असलेल्या आपल्या चाहत्यांना, आपल्या कृतीतून गौरवनं एक सन्मान दिला आहे. कॅनडातील लाइफस्टाइल, पर्यटन स्थळे, खाद्यसंस्कृतीचे ब्लॉग आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून शेअर करण्याला सुरुवात केली आणि बघता बघता त्याच्या चाहत्यांमध्ये वाढ होत गेली. आता सुमारे 50 हजार चाहते सोशल मीडियावर त्याला फॉलो करतात. या चाहत्यांना सन्मान म्हणून काही निवडक चाहत्यांची नावे गौरवनं आपल्या आलिशान कारवर पांढऱ्या मार्करने लिहिली होती, आता याच कारमधून त्याचा हजारो किलोमीटरचा आंतरराष्ट्रीय प्रवास आजपासून सुरू होत आहे.

हेही वाचाः
सातपुड्याच्या कुशीत जन्मलेली तापी ; मेळघाटातून महाराष्ट्राला जोडणारी जीवनरेखा
दहीहंडीचा जल्लोष: दहीहंडीच्या थरात 130 गोविंदा जखमी! : गोविंदांचा उत्साह सायंकाळपर्यंत कायम

Last Updated : September 5, 2026 at 10:57 PM IST

TAGGED:

CANADA TO KOLHAPUR TRAVELLING
MUSTANG CAR
मस्टँग कारनं कोल्हापूरचा प्रवास
GAURAV MUDKAR TRAVELLING STORY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.