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जोगेश्वरी ट्रॉमा हॉस्पिटलमधील आरोग्यसेवेचा बोजवारा, सीटी स्कॅन 3 महिन्यांपासून बंद, फक्त 6 डॉक्टर कार्यरत, रुग्णांचे हाल

खासगी रुग्णालयात उपचार परवडत नसल्याने दररोज जोगेश्वरीतील ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये असंख्य रुग्ण येत असतात. मात्र रुग्णांच्या तुलनेत या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर उपलब्ध नाहीत.

Trauma Care
Etv BharHindu Hruday Samrat Balasaheb Thackerey Trauma Care Municipal Hospitalat (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 6:30 PM IST

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मुंबई : जोगेश्वरी येथील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील आरोग्यसेवेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेले काही महिने सतत या रुग्णालयातील कारभाराच्या तक्रारी रुग्णांकडून आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून केल्या जात आहेत. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्य सरकारनेच औषधोपचार विभागात मंजूर १७ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत केवळ ६ डॉक्टर कार्यरत असल्याची कबुली दिली. याशिवाय २५ एप्रिल २०२६ पासून रुग्णालयातील सीटी स्कॅन यंत्रणा बंद असून, रुग्णांना तपासणीसाठी कूपर रुग्णालयात पाठवावे लागत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध नसल्याचा आरोप : विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधिंनी रुग्णालयातील डॉक्टरांची कमतरता, वारंवार गैरहजेरी आणि अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांमुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. रुग्णालयात वारंवार तोंडी तक्रारी होत असून, अनेकदा डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काल हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाला उपचार न देता कूपर रुग्णालयात जा असं इथल्या उपस्थित डॉक्टरांनी सांगितल्याने पुन्हा नागरिकांमध्ये संताप उसळला आहे.

आम्ही काय करणार? : तर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील डॉक्टरांना याबाबत विचारले असता, सीटी स्कॅन मशीन बंद असल्याने आम्ही काय करणार? असा सवाल डॉक्टर करत आहेत. अपघातग्रस्त व गंभीर रुग्णांच्या उपचारात विलंब होत असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. मात्र काही महिन्यांपूर्वी सोनोग्राफी सेवाही काही काळ बंद होती. सध्या सोनोग्राफी सेवा सुरू आहे. मात्र सीटी स्कॅन सेवा अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. त्यामुळे रुग्णांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवावे लागत आहे. त्यामुळे निदान होण्यास विलंब होत आहे, असं नाव न सांगण्याच्या अटीवर येथील डॉक्टरांनी सांगितलं. एप्रिल महिन्यातही या रुग्णालयातील सीटी स्कॅन आणि सोनोग्राफी सेवा ठप्प झाल्यामुळे रुग्णांचे हाल झाल्याचे समोर आलं होतं.

हितसंबंधांमुळे मशीनची दुरुस्ती रखडली?: वैद्यकीय उपकरणांच्या देखभालीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रुग्णालयातील सीटी स्कॅन मशीनच्या दुरुस्तीत होत असलेल्या विलंबामागे देखभाल कंत्राटाशी संबंधित अडचणी असल्याची चर्चा आरोग्य विभागात सुरू आहेत. मात्र या संदर्भात महापालिकेने अजूनही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. तसेच काही खासगी निदान केंद्रांच्या हितसंबंधांमुळे मशीनची दुरुस्ती रखडत असल्याच्याही चर्चा आहेत. मात्र पालिकेकडून खासगीकरण सुरू असल्याने आम्ही प्रश्न विचारायचे कुणाला? असा संतप्त सवाल ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार घेत असलेल्या सायली माने हिच्या आईने उपस्थित केला आहे.

डॉक्टरांच्या उपस्थितीची बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नोंद : डॉक्टरांच्या उपस्थितीबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. रुग्णालय प्रशासनाने सर्व डॉक्टरांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नोंदवली जात असून नियमित गैरहजेरीचे कोणतेही प्रकरण आढळले नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र काही डॉक्टर बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदवून खासगी दवाखान्यात जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यातील काही डॉक्टरांच्या खासगी संकेतस्थळांवर दिलेल्या ओपीडी वेळा आणि ट्रॉमा रुग्णालयातील शासकीय वेळा एकाच असल्याचा दावा रुग्णालयातील कामगार संघटनेचे पदाधिकारी करत आहेत.

पालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांचं म्हणणं काय? : याबाबत पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दक्षा शहा यांनी सांगितलं की, "सध्या मुंबई महानगरपालिकेकडून एक्स-रे, सोनोग्राफी आणि सीटीस्कॅनसाठी बाहेरील संस्थांकडून टेंडर मागवण्यात आले आहेत. त्या संस्थांकडून इथून पुढे या सर्व उपकरणांची देखभाल केली जाईल, असं नियोजन करण्यात येणार आहे. त्याबाबत लवकरच अधिक माहिती देण्यात येईल."

यापूर्वीही या रुग्णालयातील सेवा, डॉक्टरांची उपलब्धता आणि प्रशासनातील त्रुटींवरून अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका कथित बनावट डॉक्टर प्रकरणातही महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने रुग्णालय प्रशासन आणि मुंबई पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. रुग्णसंख्या मोठी असलेल्या या ट्रॉमा रुग्णालयात डॉक्टरांची रिक्त पदे तातडीने भरणं, सीटी स्कॅन सेवा पूर्ववत करणं आणि वैद्यकीय सुविधांबाबत सातत्याने देखरेख ठेवणं आवश्यक असल्याची मागणी लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांकडून होत आहे.

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