ई-चलन विरोधात वाहनचालक संघटना आक्रमक, आझाद मैदानात आंदोलन
मुंबईतील आझाद मैदान इथं ट्रक, टेम्पो, खासगी बसेस आणि रिक्षाटॅक्सीं सह एकत्र येऊन आंदोलन करत आहेत.
Published : March 5, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटीने ई-चलन प्रणालीतील त्रुटी आणि वाढत्या आर्थिक दबावाच्या निषेधार्थ राज्यभरात आंदोलन सुरू केलं आहे. मुंबईतील आझाद मैदान इथं ट्रक, टेम्पो, खासगी बसेस आणि रिक्षाटॅक्सीं सह एकत्र येऊन आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये आणि राज्य सरकार यांच्यातील चर्चेत तोडगा निघाला नाही. त्यामुळं ई-चलनमध्ये 50 टक्के आगाऊ दंड भरण्याच्या निर्णयासह इतर सुधारणा मागण्यांवर शासनानं सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास मध्यरात्रीपासून राज्यभर अनिश्चितकालीन संप सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आम्ही आमच्या संपाच्या निर्णयावर ठाम : याविषयी ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट मोटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मलकीत बल म्हणाले की, "ई-चलनचा दुरुपयोग होत असून याचा भुर्दंड सर्वसामान्य वाहतूकदारांना सहन करावा लागत आहे. काही काळापूर्वी कमिटीनं याविषयी बोलताना बदल सांगितलं होतं. मात्र, कमिटीचा तो रिपोर्ट सरकारनं अजूनही पटलावर घेतलेला नाही. आता स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जे नेहमी याविषयी सकारात्मक असतात, त्यांनी लक्ष घालून बदल करावेत. अन्यथा आम्ही आमच्या संपाच्या निर्णयावर ठाम आहोत."
वाहतूकदारांना टारगेट केलं जातंय : "साडेचार हजार कोटींचं चलन आमच्या उद्योगांवर लावले आहेत. आम्ही ते फेडू शकत नाही. त्यामुळं आम्ही या संपाच्या निर्णयावर आलो आहोत. मात्र सरकारची दडपशाही सुरू असून आमच्या लोकांना अटक करण्यात आली आहे," असं यावेळी मुंबई बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष हर्ष कोटक म्हणाले. याचबरोबर, "वाहतूकदारांना शिस्त लावायची म्हणून ई-चलन आणण्यात आली. मात्र यात शिस्त कमी तर वाहतूकदारांना टारगेट जास्त केलं जात आहे. यावेळी आम्ही जर चलन भरलं नाही, तर आम्हाला गाडी चालवण्याची परवानगी मिळत नाही. यामुळं आम्हाला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे," असे प्रकाश भानुषाली म्हणाले.
हेही वाचा :