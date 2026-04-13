रिक्षा परवान्यांच्या मराठी सक्तीच्या मोहिमेत परिवहन अधिकाऱ्याला धमकी? बिश्नोई गँगच्या नावानं गुन्हा दाखल
गेल्या 15 दिवसांपासून आरटीओकडून विशेष तपास मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही मोहीम राबवताना प्रताप सरनाईक यांनी एका अधिकाऱ्याला धमकी आल्याचा उल्लेख केला.
Published : April 13, 2026 at 5:40 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात राहायचं आणि काम करायचं असेल, तर मराठी येणं अनिवार्य आहे. रिक्षा चालवण्यासाठी लायसन्स आणि परवाना हवा असेल, तर चालकाला मराठी आलंच पाहिजे, असं स्पष्टपणे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं होतं. यासंदर्भात परिवहन विभागाकडून मिरा भाईंदरमध्ये रिक्षा चालकांचे परवाना पडताळणीची मोहीम सुरू आहे. पण, ही मोहीम राबवली जात असताना परिवहन विभागातील एका अधिकाऱ्याला बिश्नोई गँगकडून धमकी आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द करणार : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, गेल्या 15 दिवसांपासून आरटीओकडून विशेष तपास मोहीम राबविण्यात येत आहे. परिवहन क्षेत्रात काम करणाऱ्या रिक्षाचालकांना मराठी येणं अनिवार्य करण्यात आलं असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही मोहीम सुरू आहे. एखाद्या चालकाला मराठी येत नसेल किंवा समजत नसेल, तर त्याचा परवाना (लायसन्स) रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. तसंच "जर चालकाला मराठीच येत नसेल, तर प्रवाशांनी प्रवास कसा करायचा?," असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
एका अधिकाऱ्याला धमकी आल्याचा उल्लेख : दरम्यान, ही मोहीम राबवताना प्रताप सरनाईक यांनी एका अधिकाऱ्याला धमकी आल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले "रविवारी नलावडे नावाच्या आमच्या अधिकाऱ्याला फोन करून सुरक्षा वाढवून घेण्याची धमकी देण्यात आली. बिश्नोई गँगचं नाव घेण्यात आलं असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे," असं त्यांनी सांगितले. मात्र, अशा धमक्यांना आपण घाबरत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "ही किरकोळ धमकी आहे. कोणी तरी हिंदी भाषिक व्यक्ती अशा प्रकारे नाव घेऊन खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असावी," असे ते म्हणाले.
मीरा-भाईंदरमध्ये आतापर्यंत 1817 परवान्यांची तपासणी : राज्यात रिक्षा परवाने मिळाल्यानंतरही मराठी बोलता येत नसलेल्या चालकांची पुन्हा पडताळणी करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळं मराठी न बोलणाऱ्या चालकांच्या परवान्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सुमारे 2.80 लाख रिक्षा परवाना धारक आणि 20 हजार टॅक्सी परवाना धारक आहेत. परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार मीरा-भाईंदरमध्ये आतापर्यंत 1817 परवान्यांची तपासणी झालेली आहे. त्यापैकी 111 रिक्षा चालक अजिबात मराठी न येणारे आढळून आले आहेत. अजूनही तपासणी मोहीम सुरू आहे. ही संपूर्ण तपासणी झाल्यानंतर यासंदर्भातला अहवाल तयार केला जाईल. त्यानंतर या रिक्षा चालकांवर काय कारवाई केली जाईल? यासंदर्भातला निर्णय घेतला जाईल. मीरा भाईंदरनंतर ही मोहीम संपूर्ण राज्यभर राबवली जाणार आहे.
कशी आहे ही मोहीम?
- या मोहिमेत चालकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि मराठी भाषेची चाचणी या दोन्ही बाबींवर भर देण्यात आला आहे. रहिवासी दाखला मिळवण्यासाठी किमान 15 वर्षे राज्यात वास्तव्यास असणं आवश्यक असतं. तसंच, बोलणं आणि लेखन या दोन्ही स्वरूपात मराठीचे ज्ञान तपासलं जात आहे. यापैकी कोणत्याही चाचणीत अपयशी ठरल्यास संबंधित चालकाचा परवाना निलंबित होऊ शकतो.
- आरटीओ कार्यालयात चालकांना मराठीत काही परिच्छेद लिहिण्यास सांगितलं जातं. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम क्रमांक 24 नुसार ही अट आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर हा नियम अधिक कठोर करण्यात आला. पूर्वी मराठी भाषेचे प्रमाणपत्र सादर करणे पुरेसे मानले जात होते; मात्र दुरुस्तीनंतर चालकांना स्वतःचं भाषाज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
- दरम्यान, एकाच पत्त्यावरून अनेकांना रहिवासी दाखले देण्यात आल्याच्या तक्रारींमुळं पडताळणी प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी नमूद केलं आहे. विविध विभागांमध्ये जबाबदारी ढकलली जात असल्यानं कारवाई लांबणीवर पडत होती. नव्या भाषा-चाचणीमुळं ही साखळी तोडण्याचा प्रयत्न असून, तात्काळ निर्णय घेणे शक्य होणार असल्याचं परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
