परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची बस स्थानकात अचानक एंट्री, बस डेपो मॅनेजरला तडफडकी केलं निलंबित
सोलापूर बस स्थानकात अस्वच्छता ऐरणीवर असताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अचानक भेट दिली. यावेळी परिसराची पाहणी केली. अव्यवस्था आढळल्यानं आगार व्यवस्थापकांना निलंबित केलं.
Published : November 28, 2025 at 8:41 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 8:54 PM IST
सोलापूर : सोलापूर मध्यवर्ती बसस्थानकात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी दुपारी अचानकपणे भेट दिली. मागच्या आठवड्यात प्रताप सरनाईक यांनी स्वच्छतागृहांना भेटी देत, सूचना दिल्या होत्या. शुक्रवारी पुन्हा येऊन भेट देत, बस डेपो मॅनेजरला तत्काळ निलंबित केलं.
प्रताप सरनाईक यांच्या भेटीदरम्यान शौचालय, पाणपोई सारख्या सर्वसामान्य प्रवासी व नागरिकांनी पुरवण्यात येणाऱ्या मुलभूत सुविधांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी सोलापूर आगाराचे आगार व्यवस्थापक यांना निलंबित करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. परिवहन मंत्र्यांच्या अशा तडकाफडकी आदेशामुळे परिवहन क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
बस स्थानकातील शौचालयात जाऊन परिवहन मंत्र्यानी स्वतः केली पाहणी - शुक्रवारी दुपारी सोलापूर शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक दाखल झाले. परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्वतः शौचालयाची पाहणी केली. त्यावेळी तेथील अस्वच्छता आणि दुर्गंधीयुक्त परिसर पाहून संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं. शौचालयाचं व्यवस्थापन बघणाऱ्या खासगी संस्थेकडून शौचालयाची डागडुजी करण्यात आली नव्हती. अनेक ठिकाणी फरशा उखडल्या होत्या. तसंच स्वच्छता देखील ठेवण्यात आली नव्हती. जवळच असलेल्या पाणपोई परिसरात देखील अत्यंत अस्वच्छता असल्याचं त्यांना आढळून आलं.
आगार व्यवस्थापकाला तत्काळ निलंबित केले - परिवहन मंत्री प्रतापसर नाईक यांना पाहणी दरम्यान पाणपोईच्या ५ नळांपैकी केवळ एकच नळ सुरू असल्याचं निदर्शनास आलं. या अव्यवस्तेबाबत विचारणा केली असता त्यांच्या समोर उपस्थित आगार व्यवस्थापक आणि वाहतूक नियंत्रक यांना समाधानकारक उत्तरं देता आली नाहीत. त्यामुळे संबंधित आगार व्यवस्थापक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना तत्काळ दिले.
हेही वाचा...