ETV Bharat / state

'AI' तंत्रज्ञानावर आधारित टोल नाका सुरू करा - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

'AI' तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत टोल नाका सुरू करण्याच्या सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.

Minister Pratap Sarnaik ai toll plaza
बैठकीत बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक (Minister Pratap Sarnaik Official)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईच्या उत्तरेकडील प्रवेशद्वारावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा आणि वायू प्रदूषणाचा त्रास संपवण्यासाठी दहिसर टोलनाक्याऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून टोल भरणा प्रक्रिया वेगवान करण्याचा नवा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

"दहिसर टोलनाक्यावर दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असून, त्यामुळे ॲम्बुलन्स, स्कूलबस आणि अत्यावश्यक सेवांना अडथळा निर्माण होतो. यामुळं प्रदूषणात भर पडते आणि प्रवाशांचा मौल्यवान वेळ वाया जातो. हा टोल नाका स्थलांतरित करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. परंतु, स्थानिक नागरिकांनी टोल नाक्याच्या स्थलांतरनाला विरोध केला आहे. त्यांची बाजू देखील रास्त असून, त्यांच्या भूमिकेचा विचार करून टोल नाक्यावरील गर्दी टाळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नवीन टोल भरणा प्रक्रिया चालू करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्याचा टोल नाका कायमस्वरूपी बंद करणे शक्य होईल," असं मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.

AI आधारित टोल प्रणालीचा नवा युगप्रवेश : मंत्री सरनाईक यांनी पुढं सांगितलं की, "टोल वसुली अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करावी. वाहनांच्या नंबर प्लेट स्कॅन करणाऱ्या AI कॅमेऱ्यांद्वारे स्वयंचलित टोल भरणा होईल, ज्यामुळे टोल नाक्यांवरील लांबच लांब रांगा भूतकाळात जातील." तसेच, दोन टोल नाक्यांचा भरणा एकाच ठिकाणी करण्याची संकल्पना अमलात आणल्यास वाहतूक आणखी सुरळीत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

रस्ते विकास आणि कायमस्वरूपी समाधानाची दिशा : या बैठकीत पेणकर फाटा, सिग्नल येथील वाहतूक सुलभता आणि दिल्ली दरबार हॉटेल ते दहिसर टोल नाका या मार्गावरील रस्ता रुंदीकरणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

हेही वाचा -

  1. आता एसटी महामंडळ करणार वीजनिर्मिती, दरवर्षी सुमारे ३०० मेगावॉट वीजनिर्मितीचं लक्ष
  2. वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी 'एसटी'चा अनोखा उपक्रम: राज्यातील 75 बसस्थानकांवर मोफत 'वाचन कट्टा'

TAGGED:

TOLL PLAZAS BASED ON AI
AI TECHNOLOGY TOLL
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
एआय टोल नाका
TRANSPORT MINISTER PRATAP SARNAIK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.