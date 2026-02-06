ETV Bharat / state

एसटीला उशीर, गाडीचा बिघाड आणि रद्द फेऱ्यांवर परिवहन मंत्री नाराज, वक्तशीरपणा वाढवण्याचे आदेश

एसटीला उशीर, गाडीचा बिघाड आणि रद्द फेऱ्यांवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 4:49 PM IST

मुंबई - “बसेस वेळेवर धावल्या तरच उत्पन्नाची चाकं वेगानं फिरतील,” असा ठाम संदेश देत परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला वक्तशीरपणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. मंत्रालयातील दालनात आयोजित उत्पन्न वाढ आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

प्रवाशांना ताटकळत ठेवू नका - मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, एसटी ही सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे. किफायतशीर दर, सुरक्षित प्रवास आणि शासनाच्या विविध सवलतींमुळं प्रवाशांचा ओघ वाढत असताना सेवेत वक्तशीरपणा नसेल तर ही वाढ टिकणार नाही. “प्रवाशांना ताटकळत ठेवणं म्हणजे त्यांना पर्याय शोधायला भाग पाडणं,” असं ते म्हणाले.

उशीर, बिघाड आणि रद्द फेऱ्यांवर नाराजी - दैनंदिन प्रवासात बसेस उशिरा सुटणे, रस्त्यात बंद पडणे किंवा अचानक फेऱ्या रद्द होणे या तक्रारींचा पाऊस प्रशासनावर पडत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. आगार पातळीवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अधिक जबाबदारीनं काम करून प्रत्येक फेरी नियोजित वेळी सुटेल याची खात्री करावी, असे आदेश त्यांनी दिले.

वक्तशीर सेवा, वाढते उत्पन्न - “प्रत्येक वेळेवर सुटणारी बस म्हणजे वाढत्या उत्पन्नाकडं जाणारं एक पाऊल,” असं सांगत त्यांनी वक्तशीरपणाचा थेट संबंध महसुलाशी जोडला. वारंवार होणाऱ्या उशिरामुळं हक्काचा प्रवासी खासगी पर्यायांकडं वळतो, ही बाब गंभीर असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

उत्पन्नवाढीसोबत खर्चावरही लगाम - एसटीचा वाढता दैनंदिन खर्च लक्षात घेता, उत्पन्नवाढीसोबतच काटकसरीचे धोरण काटेकोरपणे राबवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. स्थानिक पातळीवर नियोजनबद्ध देखभाल, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि व्यवस्थापनातील शिस्त यावर भर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. “वक्तशीरपणा हीच एसटीची नवी ओळख ठरली पाहिजे,” या शब्दांत मंत्री सरनाईक यांनी प्रशासनाला सज्ज होण्याचं आवाहन केलं. प्रवाशांचा विश्वास जपणारी, वेळेवर धावणारी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणारी एसटी, हाच पुढील वाटचालीचा मंत्र असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

