एसटीच्या प्रत्येक इंधन पंपावर आता इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन, परिवहनमंत्र्यांची घोषणा
इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या पाहता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
Published : January 27, 2026 at 1:52 PM IST
मुंबई - बदलत्या काळाची चाहूल ओळखत आणि पर्यावरणपूरक भविष्यासाठी ठोस पाऊल टाकत परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांवर ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्थानकांना प्राधान्य देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध इंधन कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पायाभूत सुविधा उभारण्यास कटिबद्ध - मंत्री सरनाईक म्हणाले,“भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना, वाहतूक व्यवस्थेतही हरित क्रांती घडवून आणणं अत्यावश्यक आहे. भविष्यातील प्रवास हा इलेक्ट्रिक ऊर्जेवर आधारित असेल, आणि एसटी महामंडळ त्यासाठी आजपासूनच पायाभूत सुविधा उभारण्यास कटिबद्ध आहे.”
इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर होणार - सध्या एसटीच्या सुमारे ९० टक्के बस पारंपरिक डिझेल इंधनावर धावत असल्या, तरी टप्प्याटप्प्याने त्यांचे इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय भविष्यातील नव्या बस खरेदीमध्येही ई-बसेसना प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
एसटीला आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होणार - याच दृष्टीनं, एसटीच्या जागेवर सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (PPP) उभारल्या जाणाऱ्या इंधन पंपांवर डिझेल आणि सीएनजीसह ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची उभारणी बंधनकारक करण्याचा विचार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या प्रकल्पात एसटीला आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याबरोबरच "एकाच ठिकाणी पारंपरिक इंधन आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध झाल्यास, भविष्यातील वाहनव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. ही केवळ सुविधा नाही, तर पर्यावरण संरक्षणासाठी उचललेले दूरदृष्टीचे पाऊल आहे,” असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
या निर्णयामुळं एसटी महामंडळ केवळ प्रवासी वाहतुकीतच नव्हे, तर हरित ऊर्जेच्या प्रसारातही अग्रणी भूमिका बजावणार असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
