पर्यटनाच्या माध्यमातून चिखलदऱ्याचा कायापालट करणार; नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर यांनी जाहीर केली विकासाची ब्ल्यू प्रिंट
विदर्भातलं सर्वात सुंदर पर्यटनस्थळ म्हणून चिखलदराची ओळख आहे. चिखलदऱ्याच्या विकासाबाबत ब्लू प्रिंट तयार केल्याचं नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष अब्दुल शेख हैदर यांनी सांगितलं आहे.
Published : December 27, 2025 at 9:45 AM IST
अमरावती : नगरपरिषद निवडणूक संपल्यावर आता राजकारण बाजूला ठेवून चिखलदरा शहराच्या विकासावर भर देण्याचा मानस नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना व्यक्त केला. चिखलदऱ्याचा सर्वांगीण विकास हा पर्यटनाच्या माध्यमातूनच शक्य असल्याचा विश्वास व्यक्त करीत त्यांनी शहराच्या विकासासाठी एक ब्लू प्रिंट तयार केल्याचं सांगितलं. जितके अधिक पर्यटक चिखलदराऱ्याला भेट देतील, तितकी या परिसराची भरभराट होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मरियमपूर परिसरातून विकासला सुरुवात : विदर्भातलं सर्वात सुंदर पर्यटनस्थळ म्हणून चिखलदराची ओळख आहे. चिखलदरा विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात मरियमपूर या आदिवासी परिसराच्या विकासाबाबत निर्णय घेतला जाईल. या भागात पर्यटकांना आकर्षित करणारी अनेक नैसर्गिक आणि भौगोलिक स्थळं असून आवश्यक जागाही उपलब्ध आहे. यामुळं या भागात पर्यटन विकासाच्या अनेक योजना राबवता येतील, असं शेख हैदर यांनी स्पष्ट केलं. या भागासाठी विशेष नियोजन केलं जाणार असल्याचंही शेख हैदर यांनी सांगितलं.
परदेशी पर्यटकांना करणार आकर्षित
परदेशी पर्यटकांना आकर्षिक करण्याची योजना : महाराष्ट्रासह लगतच्या राज्यातून सध्या अनेक पर्यटक चिखलदरा इथं येत आहेत. आता पुढच्या टप्प्यात परदेशातील पर्यटकांना चिखलदऱ्याचं आकर्षण वाटावं अशी योजना आमची आहे. चिखलदरा इथं अतिशय सुंदर शंभर फुटांची गौतम बुद्धांची भव्य मूर्ती उभारण्याचा प्रस्ताव नगर परिषदेच्या विचाराधीन आहे. विशेषतः बँकॉक सारख्या ठिकाणाहून येणाऱ्या पर्यटकांना चिखलदराकडे आकर्षित करण्याचा हा महत्त्वकांक्षी प्लॅन आहे, असं शेख हैदर म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उभारणार पुतळा : महाराष्ट्राचा दैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचादेखील भव्य पुतळा चिखलदरा इथं उभारला जाईल. केवळ पुतळा उभारणं हा आमचा उद्देश नाही. तर ऐतिहासिक शहर असणाऱ्या चिखलदऱ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा एक आकर्षण बिंदू ठरेल, असं काम आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासंदर्भात करायचं आहे. यासोबतच देवी पॉईंट येथील ऐतिहासिक मंदिराचं संवर्धन आणि विकासाची जबाबदारी आणि आमचे नगरसेवक रुपेश चौबे, शैलेंद्र पाल यांच्याकडे सोपवल्याचंही नगराध्यक्ष हैदर यांनी सांगितलं. प्रत्येक प्रभागातील विकास कामांची जबाबदारी ही नगरसेवकांकडे दिली जाईल. आम्ही विकासाकरिता निवडून आलो आहोत आणि चिखलदऱ्याचा विकास हा पर्यटनस्थळाच्या माध्यमातूनच साध्य होईल, असंही शेख अब्दुल हैदर यांनी स्पष्ट केलं.
6 महिन्यात सुरू होणार स्कायवॉक : आशिया खंडातला सर्वात मोठा स्कायवॉक आता अवघ्या 6 महिन्यात पूर्ण तयार होईल. स्कायवॉक झाल्यावर पर्यटकांची गर्दी प्रचंड वाढेल. पर्यटकांना चिखलदऱ्यात आल्यावर कुठलाही त्रास होऊ नये, त्यांना अडचणी जाणवू नयेL, यासाठी पर्यटनदृष्ट्या योग्य नियोजनावर आम्हEला भर द्यायचा आहे, असंदेखील शेख अब्दुल यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा