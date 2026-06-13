भीमाशंकर तीर्थक्षेत्राचा कायापालट; कुंभमेळ्यापूर्वी 90 टक्के काम पूर्ण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भाविकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी परिसरात इलेक्ट्रिक वाहनांची व्यवस्था करणार आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि चालणे कठीण असलेल्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Published : June 13, 2026 at 10:05 PM IST
पुणे - राज्यातील प्रमुख ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमाशंकर तीर्थक्षेत्राचा सर्वांगीण विकास वेगाने सुरू असून, येत्या कुंभमेळ्यापूर्वी सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. भीमाशंकर येथे सुरू असलेल्या विकासकामांची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भीमाशंकर मंदिर आणि परिसराच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेला तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राज्य सरकारने मंजूर केला असून, या आराखड्यामुळे संपूर्ण परिसराचे स्वरूप बदलणार आहे. या विकासकामांमध्ये स्थानिक ग्रामस्थांनी मोठं सहकार्य केलं आहे. विशेषतः सुमारे दीडशे घरांचं स्थलांतर करण्यास ग्रामस्थांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यांचं योग्य पुनर्वसनही करण्यात येत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी परिसरात इलेक्ट्रिक वाहनांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि लांब अंतर चालणे कठीण असलेल्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विकासकामांमुळे कोणत्याही भाविकाला किंवा स्थानिक नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेत नियोजन करण्यात आलं असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
भीमाशंकरच्या विकासाची तुलना काहीजण उज्जैनच्या महाकाल कॉरिडॉरशी करत असल्याबाबत विचारलं असता, फडणवीस म्हणाले की, महाकाल परिसराची परिस्थिती वेगळी आहे. उज्जैन हे शहर असून महाकाल मंदिर शहरी भागात आहे, तर भीमाशंकर हे दाट वनक्षेत्रात वसलेलं आहे. त्यामुळे येथील विकासकामं निसर्गाला धक्का न लावता आणि पर्यावरणाचं संतुलन राखून करण्यात येत आहेत.
राज्यात आणि देशात निर्माण झालेल्या एल निनोच्या संभाव्य परिस्थितीवरही त्यांनी भाष्य केलं. एल निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटातून देशाला बाहेर काढण्याची शक्ती मिळावी, यासाठी भगवान शंकराच्या चरणी साकडे घातल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंदिर परिसरातील विकासकामांमुळे दर्शन व्यवस्था बंद ठेवण्याची गरज यापुढे भासणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे विकासकामं सुरू असतानाही भाविकांना अखंडपणे दर्शन घेता येईल, अशी व्यवस्था उभारण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यावेळी इतर राजकीय विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले असता, भीमाशंकरसंदर्भातील प्रश्नांना उत्तर देण्याची तयारी दर्शवत मुख्यमंत्र्यांनी सध्या आपण गेल्या चार-पाच तासांपासून दूरचित्रवाणी पाहिलेली नसल्याचं सांगितलं. तसंच पुण्याच्या भूमीत उभे असल्यानं प्रदूषणकारी शब्दांचा वापर टाळावा, असंही त्यांनी मिश्कीलपणे नमूद केलं.
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