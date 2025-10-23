ETV Bharat / state

शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर बदल्या, 10 अधिकाऱ्यांची शिक्षण उपसंचालक आणि समकक्ष पदांवर बढती

10 अधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालक आणि समकक्ष पदांवर बढती देण्यात आलीय. बढती तात्पुरती असून, त्यांना कायमस्वरूपी वरिष्ठता, नियमित सेवावरील हक्क मिळणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केलंय.

Education department proposed transfer of officers
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर बदल्या (Source- ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

October 23, 2025

मुंबई : महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागात कार्यरत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी दिवाळी आनंददायी ठरली आहे. राज्य सरकारने काही निवडक अधिकाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे शिक्षण खात्यात समाधान आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या नव्या आदेशानुसार, 10 अधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालक आणि समकक्ष पदांवर बढती देण्यात आली आहे. ही बढती तात्पुरती स्वरूपाची असून, त्यांना कायमस्वरूपी वरिष्ठता किंवा नियमित सेवावरील हक्क मिळणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच ही बढती सध्या अधिकाऱ्यांची कामगिरी आणि प्रशासनिक गरज लक्षात घेऊन देण्यात आली आहे.

पुष्पावती पाटील यांची प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयपदी बढती : कैलास दातखीळ यांची विभागीय उपसंचालक (छत्रपती संभाजीनगर) येथे बढती झाली असून, दीपक माळी यांची राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सचिवालय (पुणे), तर तेजराव काळे यांची शिक्षण आयुक्तालय, पुणे इथे नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच पुष्पावती पाटील यांना प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयपदी बढती मिळाली असून, स्मिता गौड यांची शिक्षण आयुक्तालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे भावना राजनोर यांची कोकण विभाग, जनसंपर्क अधिकारी, तर प्रिया शिंदे यांची राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आणि प्रभावती कोळेकर यांची कोल्हापूर विभागीय उपसंचालक, एकनाथ अंबोकर यांना माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुण्यात बढती करण्यात आलीय.

सध्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये केले वेगवेगळे प्रयोग : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या बढतीमुळे विभागात उत्साहाचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून, शिक्षण संघटनांनी हे पाऊल म्हणजे प्रोत्साहनपर निर्णय म्हणून गौरवले आहे. सध्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे प्रयोग केले जात असून, अधिकाऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाच्या अभावी अनेक योजना बारगळत होत्या. किमान आता अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नाने विद्यार्थी हिताचे निर्णय होतील अशी आशा मुख्याध्यापक संघाचे माजी अध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केली.

शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांना दिवाळीचं गिफ्ट : मात्र, ही बढती केवळ तात्पुरती असल्याने काही अधिकाऱ्यांनी कायम नियुक्तीबाबत पुढील मार्ग स्पष्ट करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. एकूणच शिक्षण खात्यातील ही दिवाळी अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची ठरली आहे, तर प्रशासनासाठी नवीन जबाबदाऱ्या आणि अपेक्षांचा आरंभही घेऊन आली आहे.

DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION
EDUCATION DEPARTMENT
OFFICERS TRANSFERS
अधिकाऱ्यांची बदली
EDUCATION DEPARTMENT

