देवस्थान इनाम जमीन विनामोबदला कसणाऱ्यांच्या नावे करा, 'अखिल भारतीय किसान सभा'चा इशारा
राज्यभरातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमीनची मालकी आता कसणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे वर्ग होणार आहे.
Published : May 13, 2026 at 3:36 PM IST
कोल्हापूर - राज्यातील धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थाकडे असलेल्या इनामाबाबत महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेला निर्णय हा 'अखिल भारतीय किसान सभा'च्या लढाऊ आंदोलनाचा विजय ठरला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमीनची मालकी आता कसणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे वर्ग होणार आहे. महसूल विभागानं या कायद्याच्या प्रारुपावर जनतेच्या हरकती सूचना मागवल्या असून 5 जूपपर्यंत विधेयकातील तरतूदींवर आक्षेप घेता येतील. या जमीनी वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरुपी मालकीच्या केल्या जाणार असून त्यासाठी सबंधितांकडून बाजारमूल्य घेतलं जाणार आहे. यासाठी किसान सभेचा विरोध असून याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातून 20 हजार शेतकरी विधेयकातील तरतूदींवर आक्षेप नोंदवणार असल्याचा निर्णय किसान सभेच्या कोल्हापूर जिल्हा अधिवेशनात घेण्यात आला.
कोल्हापूर जिल्हा किसान सभेचं सातवं जिल्हा अधिवेशन राधानगरी तालुक्यातील तुरंबे येथे उत्साहात पार पडलं. यावेळी किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष कॉम्रेड उमेश देशमुख उपस्थित होते. यावेळी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना उमेश देशमुख म्हणाले, “स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कसेल त्याची जमिनी हा कायदा लागू झाला. देशात सर्व प्रकारच्या इनाम जमिनी कसणाऱ्यांच्या मालकीच्या झाल्या. परंतु देवस्थान इनाम जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. यासाठी राज्यभर किसान सभेच्या वतीनं सातत्यानं तीव्र आंदोलनं सुरू होती. अखेर राज्य सरकारनं या जमिनी शेतकऱ्यांना देण्याची भूमिका घेतली आणि त्यासाठी कायदा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र या रास्त मागणीला काहीजण विरोध करीत आहेत.”
“ शेतकरी कसत असलेल्या या जमिनी बाजारमूल्य देऊन त्यांच्या नावावर करण्याची भूमिका सरकारची आहे. या गोष्टीला शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला पाहिजे आणि कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर या जमिनी विनामोबदला झाल्या पाहिजेत. यासाठी आवश्यकता पडली तर तीव्र आंदोलन करण्याची तयारी महाराष्ट्रातील शेतकरी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली करतील,” असंही देशमुख म्हणाले.
कोल्हापूर जिल्हा किसान सभेच्या अधिवेशनात विविध विषयावरील 13 ठराव सर्वसंमतीनं पास करण्यात आले. ज्येष्ठ शेतकरी नेते राम कळंबेकर, लक्ष्मण पाछापुरे, संभाजी मोहिते यांच्या अध्यक्ष मंडळाखाली हे अधिवेशन पार पडलं. या अधिवेशनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अजित पोवार, किसान सभेचे कॉम्रेड सम्राट मोरे यांनी क्रांतीकारी शुभेच्छा दिल्या. या अधिवेशनात नव्या 22 जणांच्या जिल्हा कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. यामध्ये लक्ष्मण पाछापुरे यांची नवे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली तर अमोल नाईक जिल्हा सेक्रेटरी म्हणून दुसऱ्यांदा निवडले गेले. संग्राम सावंत, बाळासाहेब कामते आणि गिरीष पाटील यांची सहसचिव म्हणून निवड करण्यात आली. श्रीकांत पाटील, युवराज भोसले आणि विकास पाटील यांची उपाध्यक्ष म्हणून तर दिनकर आदमापुरे यांची खजिनदार म्हणून निवड करण्यात आली. किसान सभेच्या जिल्हा कमिटीचे सदस्य म्हणून चंद्रकांत कुरणे, संभाजी मोहिते, मोहन लिंबकर, आप्पा परीट, शिवाजी गुरव, राजेंद्र आळवेकर, जयवंत चिकोडे, भिमराव देसाई यांची निवड करण्यात आली. किसान सभेचे मावळते जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड उदय नारकर यापुढे मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.
कोल्हापूर जिल्हा अधिवेशनात संमत करण्यात आलेले ठराव पुढील प्रमाणे आहेत, शेतीमालाला हमीभाव आणि कायदेशीर संरक्षण, सर्व पिकांना स्वामिनाथन आयोगानुसार C2 + 50% हमीभाव द्यावा, शेतमाल खरेदीसाठी कायदेशीर हमीभाव कायदा करावा, ऊस, दूध, भात, भाजीपाला उत्पादकांना हमी बाजारपेठ उपलब्ध करावी, संपूर्ण कर्जमुक्ती व आर्थिक सहाय्य, सर्व शेतकरी व शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी.
पीकविमा योजना पारदर्शक करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करावी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत, शेतीपंपांना दिवसा अखंड वीजपुरवठा द्यावा, पाणी अडवा-पाणी जिरवा योजना प्रभावीपणे राबवावी, शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करताना बाजारभावाच्या अनेक पट मोबदला द्यावा, वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र कुटुंबांना तातडीने हक्कपत्रे द्यावीत, जमीन अधिग्रहणात ग्रामसभेची संमती बंधनकारक करावी, महिला शेतकरी व शेतमजूर प्रश्न महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता द्यावी. शेतमजुरांसाठी किमान वेतन वाढवून हमी रोजगार द्यावा. वृद्ध शेतकरी, शेतमजुरांसाठी मासिक पेन्शन योजना लागू करावी, ग्रामीण भागात मोफत व दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराव्यात, शेतकरी मुलांसाठी उच्च शिक्षणात विशेष सवलती द्याव्यात, गावोगावी रस्ते, इंटरनेट व बाजार सुविधा विकसित कराव्यात. संविधान, लोकशाही व सामाजिक न्याय संविधानिक हक्कांवर होणारे हल्ले थांबवावेत. जातीय व धार्मिक द्वेषाचे राजकारण बंद करावे. शेतकरी, कामगार, दलित, आदिवासी व महिलांच्या एकजुटीला बळ द्यावे असे ठराव या अधिवेशनात करण्यात आले.
