ढोल ताशांच्या गजरात डेक्कन क्वीनचा 97 वा वाढदिवस साजरा; हजारो प्रवाशांशी अतूट आहे नाते

पुणे ते मुंबई असा रेल्वेनं रोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी डेक्कन क्वीन ही जीवनवाहिनी आहे. या रेल्वेचा आज प्रवाशांनी वाढदिवस साजरा केला आहे.

Deccan Queens 97th Birthday
डेक्कन क्वीनचा 97 वा वाढदिवस (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 1, 2026 at 12:04 PM IST

पुणे - पुणे ते मुंबई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे विशेष प्रेम असणाऱ्या 'दख्खनची राणी' अशी ओळख असलेल्या डेक्कन क्वीनचा 97 वा वाढदिवस आज मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शाह यांच्यावतीनं आणि दरवर्षी पुणे ते मुंबई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या उपस्थितीत केक कापला. यावेळी ढोल ताशांच्या गजरात डेक्कन क्वीनचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला.

1 जून 1930 साली पुणे ते मुंबई डेक्कन क्वीन सुरू करण्यात आली. या डेक्कन क्वीनमुळे पुणेकरांचा मुंबईपर्यंत प्रवास हा सुखकर झाला. डेक्कन क्वीनचा (डेक्कनची राणी) हा इतिहास म्हणजो दोन शहरांना जोडणाऱ्या प्रवासाची कहाणी आहे. डेक्कन क्वीनच्या 'वेळेवर निघणे' आणि 'वेळेवर आगमन' यामुळे या रेल्वेची एक विशेष ओळख निर्माण झाली आहे. टेबल सर्व्हिस, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, डीप फ्रीजर आणि टोस्टरसारख्या आधुनिक पेंट्री सुविधांसह डायनिंग सुविधा असलेली ही एकमेव रेल्वे आहे. डायनिंग कारमध्ये कुशन केलेल्या खुर्च्या आणि कार्पेटदेखील आहेत. गेल्या 96 वर्षांच्या इतिहासात ही रेल्वे दोन शहरांमधील वाहतुकीचं फक्त एक साधन राहिलेली नाही. तर अत्यंत निष्ठावंत प्रवाशांच्या पिढीला जोडणारी संस्था बनली आहे. या रेल्वेतून हजारो प्रवासी रेल्वेतून दररोज पुणे ते मुंबई असा प्रवास करत असतात.

डेक्कन क्वीन ही सुरुवातीला 7 डब्यांसह 2 रॅकसह धावत होती. यात कालांतरानं अनेक बदल करण्यात आले. ही रेल्वे 16 कोचच्या सुधारित संरचनेसह आज धावत आहे. यामध्ये तीन वातानुकूलित चेअर कार, 9 द्वितीय श्रेणी चेअर कार, एक व्हिस्टा डोम कोच, एक डायनिंग कार, एक सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्ड ब्रेक व्हॅन आणि जनरेटर कार यांचा समावेश आहे. दररोज हजारो लोक या रेल्वेच्या माध्यमातून मुंबई ते पुणे प्रवास करत असतात. हजारो प्रवाशांचं एक अतूट नातं या रेल्वेसोबत निर्माण झालं आहे.

यावेळी रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शाह म्हणाल्या की," मी 5 वर्षाची असताना डेक्कन क्वीनचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला होता. 1 जून 1930 रोजी पुणे ते मुंबई डेक्कन क्वीन सुरू करण्यात आली होती. गेल्या 80 वर्षांहून अधिक काळापासून 1 जून रोजी डेक्कन क्विनचा वाढदिवस साजरा केला जातो. यावेळी डेक्कन क्वीनच्या इंजिनला वाढदिवसाची फित लावत, चमकी लावत, पूजा करत आणि केक कापून हा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात करण्यात आला आहे".

  • भारतातील पहिली लांब पल्ल्याची विद्युत-चलित रेल्वे, भारतातील पहिली जोड-डब्यांची (vestibuled) रेल्वे, केवळ महिलांसाठी राखीव डबा असलेली पहिली रेल्वे आणि टेबल सेवेसह स्वतंत्र भोजन-डबा (dining car) असलेली एकमेव कार्यरत रेल्वे आहे.

