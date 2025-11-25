लग्न लागल्यावर आशीर्वाद सोहळ्यादरम्यान बिघडली तब्येत; नवरदेवाचा काही तासात मृत्यू
लग्नसमारंभ पार पडताच काही वेळातच नवरदेवाचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं मृत्यू झाला. ही घटना आज दुपारी घडली आहे.
Published : November 25, 2025 at 10:37 PM IST
अमरावती-विवाहानंतर नवीन जीवनाची स्वप्न पाहणाऱ्या नववधूसह तिच्या कुटुंबावर आणि वराच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. विवाहसमारंभ पार पडताच काही वेळातच वराचा ह्रदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला. अमोल गोडबोले असे मृत नवरदेवाचं नाव आहे.
विवाहाच्या समारंभाचा आनंद घेतल्यानतंर काही वेळातच अत्यंत दु:खाचा सामना करावा लागेल, अशी कोणी कल्पनादेखील केली नव्हती. पण, तसा अमरावतीमधील लग्नात सहभागी झालेल्या कुटुंबांसह वऱ्हाडाला आज अनुभव आला. परंपरेप्रमाणं मंगालष्टक झाल्यानंतर नवरदेव आणि नवरीनं एकमेकांच्या गळ्यात पुष्पमाळा टाकल्यानंतर आनंदाचं वातावरण झालं. लग्नात जेवणाच्या पंगती उठत असताना पाहुण्यांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या. मात्र, लग्न लागल्यावर तीन ते साडेतीन तासानं नवरदेवाला हृदयविकाराचा तीव्र झटका बसला. यातच नवरदेवाचा मृत्यू झाला. वरूड तालुक्यात येणाऱ्या पुसला गावात मंगळवारी घडलेल्या या घटनेमुळं लग्नपंडपात शोककळा पसरली.
आशीर्वाद सोहळ्यादरम्यान बिघडली तब्येत- महसूल सेवक म्हणून शासकीय सेवेत असणारे पुसला येथील रहिवासी अमोल गोडबोले यांचं लग्न नागपूर येथील युवतीसोबत पुसला येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या सभागृहात सकाळी थाटात पार पडले. विवाह समारंभातील लग्नविधी आटोपल्यावर उपस्थित पाहुण्यांचा आशीर्वाद नवदाम्पत्य घेत असताना अमोल गोडबोले यांना अचानक अस्वस्थ वाटायला लागलं. त्यांना लगेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेण्यात आलं. तिथून त्यांना वरूड येथील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. पण, त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. यावेळी, त्यांची प्राणज्योत मालवली. नवरदेवाचा मृत्यू झाल्याची माहिती लग्नमंडपात पोहोचल्यानंतर काही क्षणातच संपूर्ण लग्न मंडप रिकामा झाला.
पुसला गावात अंत्यसंस्कार- वरूड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन केल्यावर अमोल गोडबोले यांच्या मृतदेहावर पुसला गावात रात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आलेत. या घटनेमुळं संपूर्ण गाव हळहळलं.
ह्रदयाच्या झटका येण्यापूर्वी काय असतात लक्षणे- ह्रदयाच्या झटका येण्यापूर्वी छातीत दुखणे, शरीराच्या इतर भागात वेदना होणे, श्वास घेण्यास तीव्र समस्या येणे, जास्त घाम येणे, चक्कर येणे किंवा डोके दुखणे अशा समस्या येतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार हृदयविकाराच्या झटक्याच्या अर्धा तास आधी छातीत दुखणे सुरू होते. डाव्या बाजूस वेदना सुरू होऊन लगेच जास्त घाम येतो. ह्रदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे दिसल्यास ताबडतोब सावधगिरी बाळगावी, असं तज्ञाचं मत आहे.
