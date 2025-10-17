उपमुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यातील खड्ड्यांनी घेतला आणखी एकाचा बळी; 'राज'च्या मृत्यूनं कुटुंबावर शोककळा
भिवंडीतील खड्ड्यांमुळं दुचाकी अपघातात 19 वर्षीय राज सिंगचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी कंटेनर चालकावर गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. खड्ड्यांमुळं होणाऱ्या अपघातामुळं नागरिकांनी प्रशासनावर संताप व्यक्त केला.
Published : October 17, 2025 at 4:23 PM IST
Updated : October 17, 2025 at 5:18 PM IST
ठाणे : भिवंडीतील खड्ड्यांनी पुन्हा एकदा विद्यार्थ्याचं आयुष्य हिरावलं. ही घटना भिवंडी-कल्याण मार्गावरील टेमघर परिसरातील साईबाबा मंदिराजवळ झाली. या अपघातात 19 वर्षीय राज निरंजन सिंग या विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला. रस्त्यांवरील काँक्रीट आणि पेवर ब्लॉकमधील उंचसखलपणा तसंच रस्त्यांमधील खड्ड्यांमुळं हा अपघात झाल्याचं समोर आलय. याप्रकरणी शांतीनगर पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली आहे.
खड्ड्यानं घेतला तरुणांचा जीव : राज सिंग आपल्या मित्रासोबत गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास दुचाकीवरून घरी जात होता. यावेळी रस्त्यातील खड्ड्यामुळं दुचाकी घसरली. त्यामुळं राज आणि त्याचा मित्र रस्त्यावर कोसळले. त्याचवेळी मागून येणाऱ्या एका कंटेनरनं राजला चिरडलं अन् क्षणात सगळं संपलं. काही क्षणांपूर्वी हसत खेळत घरी जाणाऱ्या तरुणाचा रस्त्यातील खड्ड्यामुळं मृत्यू झाला. राज हा आपल्या कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. राज सिंग बी. कॉमचं शिक्षण घेत होता. तो अभ्यासू आणि आयुष्याबद्दल मोठी स्वप्नं बाळगणारा होता. त्याच्या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळं कुटुंबावर आभाळ कोसळलं आहे. त्याच्या अपघाती मृत्यूमुळं परिसरात शोककळा पसरली असून मित्रमंडळी आणि नागरिकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आहेत. तर राजचा मित्र या अपघातातून बचावला.
"आणखी किती बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागं होणार" : भिवंडीतील रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. शहर असो वा ग्रामीण भाग सर्वत्र रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळं अपघातांचं प्रमाण वाढत असून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. या वर्षात खड्ड्यांमुळं भिवंडी शहर आणि ग्रामीण परिसरात तब्बल सहा जणांचा बळी गेलाय. तरीदेखील प्रशासन ठोस कारवाई करण्यात अपयशी ठरलं आहे. या अपघातासंदर्भात शांतीनगर पोलीस ठाण्यात कंटेनर चालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण घटनेचा तपास शांतीनगर पोलीस करत आहेत. राजच्या मृत्यूनंतर नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे."आणखी किती बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागं होणार?" असा सवाल राजच्या कुटुंबीयांनी विचारला आहे.
तर माझा मुलगा जिवंत असता : "खड्ड्यामुळं माझ्या मुलाचा अपघात झाला. त्या रस्त्याची काय परिस्थिती आहे, एकदा पाहा. रस्त्यात खड्डा नसता तर आज माझा मुलगा जिवंत असता. तो माझा एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्याशिवाय आम्ही काय करू. खड्ड्यांबाबत लवकर निर्णय घेऊन अशी घटना कोणासोबत घडू नये यासाठी प्रशासनानं निर्णय घ्यावा. शहरात खड्डे आणि ट्रॅफिकची मोठी समस्या आहे," अशी प्रतिक्रिया राजचे वडील निरंजन सिंग यांनी दिली.
कंटेनर चालकाविरोधात गुन्ह्याची नोंद : "रात्री दोनच्या सुमारास एक कंटेनर कल्याणच्या दिशेनं जात असताना त्याच्या बाजूनं दुचाकीस्वार जात होता. साईबाबा मंदिराजवळ एका खड्ड्यामध्ये दुचाकीस्वाराचा तोल गेला. यामुळं बाजूनं जाणाऱ्या कंटनेरच्या चाकाखाली दुचाकीस्वार गेला. यात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. दुचाकीवर मागं बसलेला युवक या घटनेत बचावला. या घटनेची नोंद शांतीनगर पोलीस ठाण्यात झाली आहे. तसंच कंटेनर चालकाविरोधात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. सदर घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली.
