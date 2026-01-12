ETV Bharat / state

पंढरपूरच्या अहिल्या पुलावर ट्रॅक्टर व कंटेनरचा भीषण अपघात: चार ऊसतोड कामगार ठार झाल्याची भीती, अनेकजण जखमी

पंढरपूर येथील चंद्रभागा नदीवरील अहिल्या पुलावर भीषण अपघात घडला. कंटेनर आणि ट्रॅक्टर यांच्या या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Pandharpur accident
पंढरपूर अपघात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 10:48 AM IST

1 Min Read
पंढरपूर : चंद्रभागा नदीवरील अहिल्या पुलावर रविवारी (11 जानेवारी) रात्री ९ वाजेच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. ऊसतोड कामगारांना घेऊन जाणारा ट्रॅक्टर आणि मालवाहतूक करणारा कंटेनर यांची समोरासमोर धडक झाली. या धडकेत दोन्ही वाहनं अहिल्या पुलावरून खाली कोसळली. प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर अनेकजण जखमी झाले आहेत. जखमींना पंढरपूर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

समोरून येणाऱ्या मोटरसायकलला वाचण्याच्या नादात हा अपघात झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. अपघाताची माहिती मिळताच, स्थानिक नागरिक अहिल्या पुलाकडं धावले आणि जखमींना रुग्णालयात हलवण्याची व्यवस्था केली. पलटी झालेला ट्रक सरळ करण्यासाठी क्रेन मागवण्यात आली होती. सोबतच मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य सुरू होतं.

संपादकांची शिफारस

