सिंधुदुर्ग किनाऱ्यावरील वाहतूक सुरू, अरबी समुद्रातील वादळसदृश स्थिती शमली
Published : November 2, 2025 at 8:22 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 8:28 PM IST
सिंधुदुर्ग : आंध्र प्रदेशाच्या किनारपट्टीला नुकताच 'मोंथा' चक्रीवादळाचा चांगलाच फटका बसला. त्यासह महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरही त्याचे परिणाम दिसून आले. अरबी समुद्रातील चक्रीवादळामुळं गेल्या दहा दिवसांपासून किनारपट्टीवरील मासेमारी आणि सागरी पर्यटन पूर्णपणे ठप्प झालं होतं. मात्र आता समुद्रातील वादळ पूर्णपणे शांत झालं असून हवामान पूर्वपदावर आले आहे. यामुळं बंदर विभागाकडून किनारपट्टीवर लावण्यात आलेला धोक्याचा तीन नंबर बावटा उतरवण्यात आला आहे. किल्ले सिंधुदुर्ग प्रवासी होडी सेवा आणि सागरी पर्यटन आजपासून पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे, अशी माहिती बंदर निरीक्षक रजनीकांत पाटील यांनी दिली.
दरवर्षी 1 सप्टेंबरपासून सागरी पर्यटन हंगामाची सुरुवात होते : भारतीय हवामान शास्त्र विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि गोवा किनारपट्टीवर सद्यस्थितीत हवामान चांगले आहे. त्यामुळं गेले दहा दिवस बंद असलेली सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी होडी वाहतूक, वॉटर स्पोर्ट्स आणि पॅरासिलिंग यांसारखी पर्यटन सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. दरवर्षी 1 सप्टेंबरपासून सागरी पर्यटन हंगामाची सुरुवात होते. दिवाळी सुट्टीचा कालावधी हा या हंगामाचा प्रमुख काळ मानला जातो. मात्र समुद्रातील वादळ स्थितीमुळं यंदाचा संपूर्ण दिवाळी हंगाम सागरी पर्यटनासाठी ठप्प झाला. याचा मोठा फटका पर्यटन व्यवसायाला बसला आहे.
मालवणच्या पर्यटन क्षेत्रासोबतच येथील अर्थकारणालाही मोठा आर्थिक फटका : वॉटर स्पोर्ट्स, पॅरासिलिंग, स्कुबा डायव्हिंग आणि किल्ला होडी वाहतुकीसोबतच हॉटेल व्यवसाय क्षेत्रालाही अनेक बुकिंग रद्द झाल्यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागला. पर्यटकांची रेलचेल थांबल्यानं मालवणच्या पर्यटन क्षेत्रासोबतच येथील अर्थकारणालाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. आता वातावरण निवळल्यामुळं पुन्हा एकदा पर्यटनाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे.
