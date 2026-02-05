ETV Bharat / state

मुंबई - पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी अखेर सुटली, 32 तास अडकून होते प्रवासी

मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी अखेर जवळपास 32 तासांनी सुटली आहे.

Mumbai Pune Expressway Traffic update
मुंबई- पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 7:18 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 7:37 AM IST

पुणे/रायगड : मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी सायंकाळी घडलेल्या भीषण अपघातानंतर तब्बल 32 तासांनी वाहतूक कोंडी सुटली आहे. सध्या मुंबई ते पुणे आणि पुणे ते मुंबई या दोन्ही मार्गावर वाहतूक सुरळीत सुरू झाली आहे. जवळपास 32 तासांनी ही वाहतूक कोंडी सुटली आहे. आता परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे.

वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा - आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर पलटी झाल्यामुळं निर्माण झालेल्या या संकटानं संपूर्ण महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला होता. सुरक्षेच्या दृष्टीनं प्रशासनानं तत्काळ दोन्ही बाजूंची वाहतूक थांबवली होती. परिणामी, पुणे आणि मुंबई या दोन्ही दिशांना वाहनांच्या 15 ते 20 किलोमीटरपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. हजारो प्रवासी या कोंडीत अडकून पडले होते. अखेर ही कोंडी सुटली आहे.

Raigad Police
रायगड पोलिसांचं पत्र (Raigad Police)

32 तासांनी वाहतूक कोंडी सुटली - मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर आडोशी बोगद्याजवळ झालेल्या टँकर अपघातानंतर तब्बल 32 तास विस्कळीत झालेली वाहतूक अखेर पूर्ववत करण्यात यंत्रणेला यश आलं आहे. अपघातग्रस्त टँकर सुरक्षित बाजूला घेत मुंबईकडं जाणाऱ्या तिन्ही लेन पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आल्या असून, पहाटे दोनच्या सुमारास वाहतूक पुन्हा सुरू झाली. त्यामुळं दीर्घकाळ वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला. 'एक्सप्रेस वे'नंही अखेर मोकळा श्वास घेतला.

वाहतूक कोंडीनं नागरिक त्रस्त - आडोशी बोगद्याजवळ केमिकलनं भरलेला टँकर अपघातग्रस्त झाल्यामुळं मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला होता. सुरक्षेच्या कारणास्तव काहीकाळ वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती, तर काही ठिकाणी वाहतूक वळवण्यात आली होती. परिणामी, एक्सप्रेस वेवर लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

काळजीपूर्वक ऑपरेशन रावबलं - अपघातानंतर पोलीस, महामार्ग पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, अग्निशमन दल आणि एक्सप्रेस वे प्रशासनानं तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. टँकरमध्ये असलेल्या केमिकलमुळं कोणताही धोका निर्माण होऊ नये यासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक ऑपरेशन राबवण्यात आलं. क्रेनच्या मदतीनं अपघातग्रस्त टँकर हटवण्याचं काम युद्धपातळीवर करण्यात आलं.

टँकर एक्सप्रेस वेवरून बाहेर काढला - अखेर अथक प्रयत्नांनंतर टँकर एक्सप्रेस वेवरून बाहेर काढण्यात यश आलं. त्यानंतर मुंबईकडं जाणाऱ्या तिन्ही लेन वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आल्या. पहाटे वाहतूक सुरू होताच अडकलेल्या वाहनांची शीघ्रगतीनं सुटका करण्यात आली. जवळपास दीड दिवसानंतर एक्सप्रेस वेवरील वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाल्याने वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केलं.

संपादकांची शिफारस

