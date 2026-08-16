आंबोलीत वाहतूक कोंडीला लगाम लागणार, नितेश राणेंकडून पार्किंग व्यवस्था उभारण्याचे आदेश
आंबोलीतील रस्ता दुपदरी असल्यानं तिथे गाडी उभी करण्यासाठी मोठी जागा नाही. त्यामुळे वरच्या बाजूला पार्किंग झाल्यास आंबोलीतील वाहतूक कोंडीला आळा घालता येऊ शकतो.
Published : August 16, 2026 at 4:58 PM IST
सिंधुदुर्ग - आंबोली पर्यटनस्थळी वाढत्या पर्यटक संख्येमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि पर्यटकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. आंबोली येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुविधेसाठी पर्यटन विभागाच्या जागेत वाहन पार्किंग व्यवस्था उभारण्यासह धबधब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ई-वाहन सेवा सुरू करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे ही पार्किंग व्यवस्था येत्या आठ दिवसांत कार्यान्वित करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित विभागांना दिलेत. आंबोलीतील रस्ता दुपदरी असल्यानं तिथे गाडी उभी करण्यासाठी मोठी जागा नाही. त्यामुळे वरच्या बाजूला पार्किंग झाल्यास आंबोलीतील वाहतूक कोंडीला आळा घालता येऊ शकतो.
आंबोली धबधबा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी : आंबोलीतील वाहतूक, पर्यटक सुविधा आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, प्रभाकर सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, दत्तू नार्वेकर, तसेच वन, पर्यटन आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पोलीस अधीक्षक डॉ. दहिकर यांनी आंबोलीतील सद्यस्थितीची सविस्तर माहिती दिली, आंबोली धबधबा पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असून, अनेक पर्यटक आपली वाहने रस्त्यालगत दीर्घकाळ उभी ठेवतात.
वरच्या भागात स्वतंत्र वाहनतळ उभारण्याची सूचना : घाटरस्ता असल्याने पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे वारंवार वाहतूक कोडी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या समस्येवर उपाय म्हणून घाटाच्या सुरुवातीला तसेच वरच्या भागात स्वतंत्र वाहनतळ उभारण्याची सूचना त्यांनी केली. यावर निर्णय घेताना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आंबोली घाट रस्त्यालगत असलेल्या एमटीडीसीच्या जागेत तातडीने 70 ते 80 वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच पुढील टप्प्यात वन विभाग किंवा अन्य उपलब्ध खाजगी जागांचा अभ्यास करून अतिरिक्त पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिलेत.
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