मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर वाहतूक कोंडी! आडोशी बोगद्याजवळ भीषण अपघात, प्रवाशांचे हाल
सुरक्षिततेच्या कारणास्तव महामार्ग दोन्ही बाजूंनी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलाय. त्यामुळे या महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या असून, हजारो वाहनचालक आणि प्रवासी अडकून पडलेत.
Published : February 4, 2026 at 11:30 AM IST|
Updated : February 4, 2026 at 11:48 AM IST
लोणावळा : मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील आडोशी बोगद्याजवळ सुमारे गेल्या 15 तासांपासून टँकर पलटी झाल्याने भीषण परिस्थिती निर्माण झालीय. अपघातग्रस्त टँकरमधून मोठ्या प्रमाणात गॅस गळती सुरू असून, अद्यापही ती पूर्णतः थांबलेली नाही. संभाव्य धोका लक्षात घेता सुरक्षिततेच्या कारणास्तव महामार्ग दोन्ही बाजूंनी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलाय. त्यामुळे या महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या असून, हजारो वाहनचालक आणि प्रवासी अडकून पडलेत.
प्रवाशांना आर्थिक नुकसानासह मानसिक त्रास : मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक प्रवासी पहाटे चार वाजल्यापासून तर काही जण रात्री तीन किंवा पाच वाजल्यापासून या ठिकाणी अडकलेत. सलग तासन्तास वाहनांमध्ये बसून राहावे लागत असल्याने प्रवाशांचा संयम सुटत चालला आहे. अनेकांची महत्त्वाची कामे खोळंबली असून, काही प्रवाशांच्या फ्लाइटही चुकल्या आहेत. यामुळे आर्थिक नुकसानासह मानसिक त्रासालाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या वाहतूक कोंडीत काही कॅन्सरग्रस्त रुग्ण तसेच गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेले रुग्ण अडकले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय.
तासन्तास अडकून असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप : रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळणे अत्यंत गरजेचे असतानाही ते वाहनांमध्येच तासन्तास अडकून असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. तसेच पिण्याच्या पाण्याची, अन्नाची तसेच शौचालयांची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही परिस्थिती अधिकच कठीण ठरत आहे. दरम्यान, टोल भरूनही आपत्कालीन परिस्थितीत महामार्ग इतका वेळ बंद का ठेवण्यात आलाय, असा सवाल वाहनचालकांकडून केला जातोय. अपघातानंतर तत्काळ पर्यायी मार्ग सुरू करणे, गॅस गळती थांबवण्यासाठी जलदगतीने उपाययोजना करणे आणि अडकलेल्या वाहनांना सुरक्षित मार्गाने सोडणे अपेक्षित होते, मात्र प्रशासनाकडून अपेक्षित गतीने काम होत नसल्याचा आरोप प्रवाशांकडून केला जात आहे.
गॅस गळती रोखण्याबरोबरच टँकर हटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू : घटनास्थळी अग्निशमन दल, महामार्ग पोलीस, वाहतूक पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके दाखल झाली असून, गॅस गळती रोखण्यासाठी तसेच टँकर हटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र कामाला विलंब होत असल्याने नागरिकांचा रोष वाढत आहे. प्रशासनाने तातडीने युद्धपातळीवर उपाययोजना करून महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करावा, अडकलेल्या प्रवाशांना पाणी, अन्न आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी, तसेच भविष्यात अशा आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, अशी जोरदार मागणी वाहनचालक आणि प्रवाशांकडून केली जातेय.
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वाहतूक बदल
आडोशी बोगद्याजवळील गॅस गळतीच्या घटनेमुळे एक्सप्रेसवे आणि जुना हायवे दोन्ही ठप्प आहेत. प्रवाशांनी कृपया खालील पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.
1. ताम्हिणी घाट मार्ग: पुणे → पौड → ताम्हिणी घाट → माणगाव → मुंबई. (दक्षिण मुंबईसाठी उपयुक्त)
2. माळशेज घाट मार्ग: पुणे → चाकण → नारायणगाव → माळशेज घाट → कल्याण/ठाणे. (उपनगरांसाठी उपयुक्त)
कृपया लोणावळा-खंडाळा मार्ग पूर्णपणे टाळावा. प्रवासाचा वेळ 3-5 तासांनी वाढू शकतो, त्यामुळे पुरेसे इंधन आणि पाणी सोबत ठेवावे.
- आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक:
द्रुतगती मार्ग नियंत्रण कक्: 9822498224
महामार्ग पोलीस : 9833498334 / 100
