"माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकीय फायदा मिळवू नये" – 'ती' महिला गिरीश महाजनांवर का चिडली? कारण समोर आलं

एका मोर्चादरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी एका महिलेनं वाद घातल्याचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला होता. आता संबंधित महिलेनं पुढे येऊन संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आहे.

Viral Woman Teena Choudhary
टीना चौधरी
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 3, 2026 at 11:41 AM IST

Updated : May 3, 2026 at 11:48 AM IST

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. यामध्ये वाहतूक कोंडीदरम्यान एक महिला मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी वाद घालताना दिसत होती. या व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले आणि त्या महिलेचं सर्वत्र कौतुक झालं. आता, खुद्द त्या महिलेनंच पुढे येऊन या घटनेमागील संपूर्ण कहाणी स्पष्ट केली आहे.

संबंधित महिलेचं नाव टीना चौधरी असं असून त्यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांची लहान मुलगी एकटीच वाट पाहत होती. अशा स्थितीत पोलिसांनी तब्बल दीड तास त्यांचं म्हणणं ऐकूनच घेतलं नव्हतं. यामुळे त्यांना संताप अनावर झाला.

नेमकं काय घडलं होतं? : वास्तविक, संसदेत काही दिवसांपूर्वी नारीशक्ती आणि डिलिमिटेशन विधेयक नामंजूर झालं. याच्या निषेधार्थ भाजपानं मुंबईत मोर्चा काढला. या मोर्चादरम्यान वरळी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला.

या दरम्यान, एका महिलेनं वाहतूक कोंडीबाबत नाराजी व्यक्त करत भाजपाचे पदाधिकारी तसेच मंत्री गिरीश महाजन यांना जाब विचारल्याचा प्रकार समोर आला होता. या घटनेनंतर आता संबंधित महिलेनं स्वतः पुढे येत स्पष्टीकरण दिलं आहे.

टीना चौधरी यांनी सांगितलं, की त्या सुरुवातीला पोलिसांना वाहतूक सुरळीत करण्याची विनंती करत होत्या. मात्र पोलिसांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे परिस्थिती अधिक बिघडली आणि त्यामुळेच त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्या पुढे म्हणाल्या की, मदत मिळवण्यासाठी त्यांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कोणाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा आवश्यक ती मदत करण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांनी बाटली जमिनीवर फेकली, पण तरी कोणीही त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही.

टीना मुलीला म्युझिक क्लासमध्ये सोडण्यासाठी गेल्या होत्या : टीना चौधरी यांनी सांगितलं की त्या आपल्या मुलीला म्युझिक क्लासमध्ये सोडण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यांनी मुलीला दुपारी 4 वाजता सोडलं होतं आणि 4.45 वाजता तिला पुन्हा घ्यायला जाणं अपेक्षित होतं. मात्र मोर्चामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीत त्या अडकल्या आणि वेळेत पोहोचू शकल्या नाहीत.

या काळात त्यांनी पोलिसांना वाहतूक सुरळीत करण्याची विनंती केली, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचं त्यांनी म्हटलं. अखेर मंत्री गिरीश महाजन तिथं दिसल्यानंतर त्यांनी त्यांच्याशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गिरीश महाजन हे एकमेव व्यक्ती होते ज्यांनी त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्यांना यूटर्न घेण्याची परवानगी दिली.

'माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकीय फायदा मिळवू नये' : टीना चौधरी यांनी पुढे सांगितलं की, त्यांच्या रिअॅक्शन आणि कृत्याबाबत त्यांना मोठ्या प्रमाणावर फोन आणि मेसेज प्राप्त झाले. अनेकांनी त्यांना विचारलं की, "तुम्ही कशी आहात?" तसेच त्यांच्या कृत्यावर कविता लिहिल्या गेल्या आणि भविष्यात अशा प्रकारे काही घडल्यास त्यांना आवाज बनावं लागेल असं म्हटलं गेलं. पण टीना चौधरी म्हणाल्या, "तुम्ही तुमचा स्वतःचा आवाज नक्कीच बनू शकता, तुम्हाला माझ्या आवाजाची आवश्यकता नाही."

त्यांनी यावरही स्पष्ट मत व्यक्त केलं की, "माझ्या कृतीचा कोणीही राजकीय फायदा घेऊ नये. माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणं योग्य नाही." चौधरींनी सर्व राजकीय पक्षांना यासाठी समान जबाबदार ठरवलं आणि राजकारणाशी संबंधित असलेले सर्व आरोप नाकारले.

टीना चौधरी भाजपा आंदोलन गिरीश महाजन
