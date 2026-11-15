मेळघाटातील पिवळ्या फुलात दडलाय आदिवासींचा तेल खजिना; 'जगणी'च्या तेलातून आदिवासी शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची नवी संधी
मेळघाटातील पारंपरिक जगणी तेलबियांच्या शेतीला (Jagni Farming) पुन्हा बाजारपेठ मिळत आहे. याचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शंशांक लावरे यांनी.
Published : November 15, 2026 at 3:33 PM IST
अमरावती : मेळघाटच्या घनदाट जंगलात केवळ वनसंपदाच नाही, तर पिढ्यानपिढ्या जपलेली शेती आणि खाद्यसंस्कृतीही दडलेली आहे. याच परंपरेतील एक वैशिष्ट्यपूर्ण तेलबिया म्हणजे ‘जगणी’. (Jagni Farming) शेतशिवारात पिवळ्या फुलांनी बहरणारी ही वनस्पती पुढे आदिवासी कुटुंबांच्या घरात खाद्यतेलाचा स्रोत बनते. जगणीच्या बियांपासून काढलेले तेल स्वयंपाकासोबतच शरीराच्या मालिशसाठीही वापरले जाते. काळाच्या ओघात मागे पडत चाललेल्या या पारंपरिक पिकाला आता पुन्हा बाजारपेठ उपलब्ध होऊ लागल्यानं या शेतीला नवे दिवस येत आहे.
पिवळ्या फुलांचा बहर : जगणीच्या रोपांना फुलं येऊ लागली की शेतशिवारात पिवळ्या रंगाची सुंदर नक्षी उमटते. दिसायला सूर्यफुलासारखी भासणारी ही फुलं प्रत्यक्षात अनेक लहान फुलांचा समूह असतात. या फुलांकडं मधमाशा आणि इतर परागीभवन करणारे कीटक आकर्षित होतात. त्यांच्या हालचालींमुळं परागीभवनाची प्रक्रिया घडते. त्यातून पुढे बियांची निर्मिती होते. फुलांचा बहर ओसरल्यानंतर तयार होणाऱ्या बियांमध्ये तेल साठलेले असते. या बिया वाळवून पारंपरिक घाणीच्या साहाय्यानं त्यापासून तेल काढलं जातं. अशाप्रकारे पिवळ्या फुलांपासून सुरू झालेला प्रवास घरातील खाद्यतेलापर्यंत पोहोचतो, अशी माहिती जगणीपासून तेल काढण्याचे प्रशिक्षण देणारे शहापूर येथील शिवस्तुती क्लस्टरचे संचालक सुनील भालेराव यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना दिली.
फुलांच्या रचनेत निसर्गाचे वैशिष्ट्य : जगणीच्या फुलांचे वैशिष्ट्य केवळ त्यांच्या रंगापुरते मर्यादित नाही. फुलांची विशिष्ट रचना, परागीभवनातील त्यांची भूमिका आणि त्यानंतर होणारी बियांची निर्मिती ही निसर्गातील महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, असं वनस्पतिशास्त्राच्या अभ्यासक डॉ. अर्चना मोहोड यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं. आदिवासी समाजात या वनस्पतीच्या विविध भागांचा पारंपरिक पद्धतीनं उपयोग केला जातो. विशेषता बियांपासून मिळणाऱ्या तेलाला शरीराच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र, फुलांचे स्वतंत्र औषधी गुणधर्म आणि उपचारांमधील त्यांचा उपयोग याबाबत शास्त्रीय अभ्यास होणं आवश्यक असल्याचंही डॉ. अर्चना मोहोड म्हणाल्या.
चटणीपासून खाद्यतेलापर्यंत जगणीचा वापर : जगणीच्या बियांचा उपयोग केवळ तेल काढण्यापुरता मर्यादित नाही. आदिवासी कुटुंबांमध्ये या बिया भाजून किंवा पारंपरिक पद्धतीनं भरडून त्यांची चवदार सुकी चटणी तयार केली जाते. रोजच्या जेवणात भाकरीसोबत या चटणीचा आस्वाद घेतला जातो. याशिवाय जगणीच्या तेलाचा वापर भाजी आणि इतर खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठीही केला जातो. त्यामुळं शेतात पिकवली जाणारी जगणी आदिवासी कुटुंबांसाठी अन्न आणि उत्पन्न अशा दोन्ही दृष्टीनं महत्त्वाची ठरते, असं आदिवासी संस्कृतीचे अभ्यासक प्रा. डॉ. एकनाथ तट्टे यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.
मेळघाटातील अनेक कुटुंबांमध्ये तेलाचा वापर : मेळघाटातील आदिवासी कुटुंबांसह इतर समाजांमध्येही जगणीच्या तेलाचा वापर आजही पारंपरिक पद्धतीनं केला जातो. स्वतःच्या शेतात पिकवलेल्या जगणीपासून घरच्या घरी तेल काढलं जातं. त्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांच्या शरीराच्या मालिशसाठीही या तेलाचा उपयोग केला जातो. बाजारात उपलब्ध असलेल्या तेलाच्या तुलनेत घरगुती पद्धतीनं तयार केलेले तेलावर स्थानिकांचा अधिक विश्वास आहे. जगणीची शेती करण्यापासून ते तेल काढण्यापर्यंतची प्रक्रिया आजही आमच्यासारख्या अनेक कुटुंबांमध्ये जपली जात आहे, असं माखला येथील रहिवासी, जगणी उत्पादक शेतकरी आणि तेलनिर्मात्या ममता राठोड यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.
भरडधान्यांसोबत पारंपरिक तेलबियांनाही मागणी : मेळघाटातील आदिवासी खाद्यसंस्कृतीत कोदो, कुटकी, राजगिरा आणि ज्वारी यांसारख्या भरडधान्यांना महत्त्वाचं स्थान आहे. या धान्यांना आज ‘श्रीधान्य’ किंवा ‘मिलेट्स’ म्हणून नव्याने ओळख मिळत आहे. आरोग्याबाबत वाढलेल्या जागरूकतेमुळं या धान्यांची मागणी वाढत असून अमरावती, नागपूरसह विविध शहरांमध्ये विक्री केंद्रे सुरू झाली आहेत. ऑनलाइन विक्रीच्या माध्यमातूनही ही उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत. याच धर्तीवर जगणीसारख्या पारंपरिक तेलबियांकडेही ग्राहकांचं लक्ष वेधलं जात आहे. पूर्वी केवळ घरगुती गरजांसाठी केली जाणारी जगणीची शेती आता बाजारपेठेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची ठरत आहे, अशी माहिती प्रा. डॉ. एकनाथ तट्टे यांनी दिली.
पारंपरिक शेतीला बाजारपेठेची नवी संधी : मेळघाटातील जगणीच्या शेतीचा विस्तार पुन्हा वाढू लागला आहे. या तेलाला स्थानिक बाजारपेठेत चांगला भाव मिळत असल्यानं शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे नवे साधन उपलब्ध होत आहे. काही ठिकाणी जगणीच्या तेलाची विक्री प्रतिलिटर सुमारे 500 ते 700 रुपयांपर्यंत होत आहे. मेळघाटातील पारंपरिक पिकांना योग्य बाजारपेठ, प्रक्रिया सुविधा आणि ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळाल्यास आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडू शकते, असंही प्रा. डॉ. एकनाथ तट्टे यांनी सांगितलं.
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