बियाणं अन् रसायनांना फाटा! मेळघाटातील आदिवासींचा आजही पारंपरिक शेतीवरच भर; कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी धडपड
मेळघाटात पाऊस उशिरा आल्यानं पेरण्यांना विलंब झाला असून, आदिवासी शेतकरी महागड्या बियाण्यांऐवजी पारंपरिक पद्धतीनं केवळ कुटुंबाच्या वर्षभराच्या अन्नधान्यासाठी शेती करत आहेत.
Published : July 19, 2026 at 1:40 PM IST
अमरावती : सातपुडा पर्वतरांगांतील दुर्गम मेळघाटात यंदा पाऊस उशिरा दाखल झाल्यामुळं शेतीच्या कामांनाही विलंब झाला. जुलैच्या उत्तरार्धात अनेक भागात पेरण्या पूर्ण झाल्या असल्या तरी आता शेतकरी पावसाच्या सातत्याकडं आणि पिकांच्या वाढीकडं डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, मेळघाटातील बहुतांश आदिवासी शेतकऱ्यांची शेती ही नफ्यासाठी नसून केवळ कुटुंबाच्या वर्षभराच्या अन्नाची गरज भागविण्यासाठी केली जाते. त्यामुळं शेतीसोबत मजुरी हा आजही त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.
पारंपरिक बियाणं रासायनिक खतांपासून आजही दूर : मेळघाटातील बहुतांश शेती अजूनही पारंपरिक पद्धतीनं केली जाते. काही मोजक्या गावांमध्ये आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, रासायनिक खतांचा वापर आणि नियोजनबद्ध शेती दिसून येते. मात्र, दुर्गम आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी भागांमध्ये आजही पूर्वजांकडून चालत आलेल्या पद्धतीत कायम आहेत. स्वतःच्या शेतात तयार झालेलं धान्यच पुढील हंगामासाठी बियाणं म्हणून जपून ठेवलं जातं. वर्षभर काळजीपूर्वक साठवलेलं हे बियाणं पेरणीच्या वेळी पुन्हा शेतात वापरलं जातं. त्यामुळं बाहेरील महागड्या बियाण्यांवर किंवा रासायनिक खतांवर त्यांचं अवलंबित्व अत्यल्प आहे.
मका, सोयाबीन आणि पावसावरच विसंबलेली शेती : मेळघाटात मुख्यतः मका हे पीक प्रामुख्यानं घेतलं जातं. त्यासोबत सोयाबीन, ज्वारी, गहू तसेच काही भागात शेंगदाण्याची लागवड ही केली जाते. डोंगर उतारावरील शेती, पावसावर पूर्णपणे अवलंबून असलेली जमीन आणि मर्यादित सिंचन सुविधा यामुळं उत्पादन क्षमता ही मर्यादित राहते. ज्या गावांमधून नदी वाहते तिथील काही शेतकऱ्यांना नदीच्या पाण्याचा लाभ मिळतो. मात्र, बहुतांश शेती ही केवळ पावसाच्या भरवशावरच केली जाते.
नफा नाही, वर्षभराचं धान्य हेच उद्दिष्ट : मेळघाटात पडणारा पाऊस मोठ्या प्रमाणात उतारामुळं वाहून जातो. त्यामुळं पावसाच्या पाण्याची साठवणूक कमी होते. परिणामी शेतीला आवश्यक तेवढा ओलावा दीर्घकाळ टिकत नाही. त्यामुळं मोठं आर्थिक उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा कोणी करत नाही. पोटापुरतं धान्य मिळालं तरी शेती यशस्वी झाली अशीच भावना अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये पाहायला मिळते.
बदलत्या पावसामुळं शेतीचं गणित बिघडलं : "यंदा पाऊस खूप उशिरा आला. पूर्वी जून महिन्यातच चांगला पाऊस पडायचा आणि या काळापर्यंत पेरणी पूर्ण व्हायची. आता पावसाच्या बदललेल्या स्वरूपामुळं शेतीचं संपूर्ण वेळापत्रक बदललं आहे. नदीच्या पाण्यावर आणि पावसावरच शेती अवलंबून असल्यामुळं प्रत्येक हंगामात अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो," असं आडनदी या गावातील शेतकरी बाला कासदेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
शेतीसोबत मजुरी ही जीवनाचा आधार : "अनेक शेतकऱ्यांसाठी शेती ही केवळ उदरनिर्वाहाचा एक भाग आहे. शेतीतून मिळणारं उत्पन्न वर्षभर पुरत नसल्यानं दोनशे-तीनशे रुपयांच्या दैनंदिन मजुरीवरही त्यांना अवलंबून राहावं लागतं. घर खर्च, मुलांचं शिक्षण आणि इतर गरजा भागवण्यासाठी शेतीसोबत मजुरी करणं गरजेचे आहं," अशी प्रतिक्रिया अमु कासदेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
दसऱ्यापर्यंत पिकांच्या आशा : "गेल्या वर्षीप्रमाणं यंदाही आम्ही आपल्या शेतात मका पेरला असून, दसऱ्यापर्यंत पीक हातात येईल. सध्या पेरण्या पूर्ण झाल्या असून सर्वांचं लक्ष पावसाच्या सातत्यावर आणि पिकांच्या वाढीवर आहे," असं आशा शांती कासदेकर यांनी सांगितलं.
संघर्ष कायम पण निसर्गावरही विश्वास : "मेळघाटातील सुमारे 80 टक्के आदिवासी शेतकरी आजही कामापुरती शेती करतात. शेती त्यांच्या संस्कृतीचा आणि जगण्याचा भाग असली तरी आर्थिक स्थैर्याचा आधार मात्र मजुरीच आहे. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवरही पारंपारिक शेतीची परंपरा जगणाऱ्या या शेतकऱ्यांचं जीवन संघर्षमय असलं तरी निसर्गावरचा त्यांचा विश्वास आजही तितकाच दृढ आहे. आम्ही मात्र, या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करतो. मेळघाटच्या जंगल भागात अनेक गावांमध्ये आज अधिक उत्पन्न देणारी शेती केली जात आहे. आधुनिक ज्ञान आणि खतांचा वापर देखील मेळघाटातील दुर्गम भागात वसलेल्या गावातील शेतकरी करत आहेत. या भागात आम्ही सातत्यानं मार्गदर्शन करतो आणि आमच्या मार्गदर्शनाला शेतकरी प्रतिसाद देखील देत असल्यानं आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत असल्याचं चित्र दिसात आहे," असं पाणी फाउंडेशनचे फिल्ड ऑफिसर वैभव नायसे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
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