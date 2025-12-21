ETV Bharat / state

मुंबईच्या गजबजाटात घेता येतो गोव्याच्या वातावरणाचा आनंद, गिरगावातील 'खोताच्या वाडी'त होतोय ऐतिहासिक ख्रिसमस उत्सव

मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरांमध्येही नाताळ मोठ्या उत्साहात साजरा करणारी काही ठिकाणं आहेत. पण तुम्हाला मुंबईमध्येच गोव्याच्या वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल तर एक मस्त ठिकाण आहे.

खोटाचीवाडीतील पारंपरिक ख्रिसमस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 11:57 AM IST

3 Min Read
मुंबई : नाताळ म्हटल्यावर अनेक जण गोव्याला जायचा प्लॅन बनवतात. कारण गोव्यात ख्रिसमस आणि नववर्षांचं स्वागत करण्याची मजा काही वेगळीच असते. गोव्याचा समुद्रकिनारा आणि निसर्गसौंदर्य अनुभवण्याचं स्वप्न अनेक जण पाहत असतात. पण सर्वांना ते शक्य होत नाही. मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरांमध्येही ख्रिसमस मोठ्या उत्साहात साजरा करणारी काही ठिकाणं आहेत. पण तुम्हाला मुंबईमध्येच गोव्याच्या वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल तर एक मस्त ठिकाण आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणाला दीडशे वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास आहे. हे ठिकाण म्हणजे गिरगावातील ‘खोताची वाडी’. मराठी आणि ख्रिस्ती संस्कृतीचं मिश्रण पाहायचं असेल तर खोताच्या वाडीला एकदा भेट द्यावी लागेल.

खोटाचीवाडीतील पारंपरिक ख्रिसमस (ETV Bharat)

ख्रिसमस उत्सवासाठी जेम्स फरेरा यांचा पुढाकार : दरम्यान, 20 आणि 21 डिसेंबर रोजी साजरा होणाऱ्या ख्रिसमस उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हीच 'खोताची वाडी' पुन्हा चर्चेत आली आहे. खोताची वाडी इथं ख्रिसमस सेलिब्रेशन निमित्त विविध उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमाचं आयोजन येथील स्थानिक रहिवासी आणि फॅशन डिझायनर जेम्स फरेरा यांच्या पुढाकारानं होतं. ते गेल्या 20 वर्षांपासून हा उपक्रम नेटानं चालवत आहेत. खोताचीवाडीचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी आम्ही येथील रहिवासी धडपडत आहोत, अशी माहिती जेम्स फरेरा यांनी दिली. पूर्वी 65 टुमदार बंगल्यांची वस्ती असलेली आमची वाडी सध्या 22 ते 23 बंगल्यांवर येऊन ठेपली आहे. नूतनीकरणाच्या वेडापायी हा उरलेला सांस्कृतिक वारसा उद्ध्वस्त करू नये, यासाठी आम्ही स्थानिक रहिवाशांनी हीच सांस्कृतिक ओळख जगापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ख्रिसमस सेलिब्रेशन सुरू केलंय. यातून खोताच्या वाडीचं वेगळेपण नागरिकांपर्यंत पोहोचवत आहोत, असंही जेम्स फरेरा यांनी सांगितलं.

खोताची वाडी ख्रिसमस उत्सव (ETV Bharat)

विकसित होत गेलेले एक गाव म्हणून ओळख : फरेरांनी पुढे सांगितलं की, "18 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात पाठारे प्रभू समाजातील डाडोबा वामन खोत यांनी खोताच्या वाडीची स्थापना केली. त्यांनी गिरगाव परिसरातील जमीन खरेदी करून ती प्रामुख्यानं ईस्ट इंडियन स्थानिक कॅथलिक कुटुंबांना विकली. त्यामुळे ही वस्ती हळूहळू विकसित होत गेलेले एक गाव म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

खोताची वाडी ख्रिसमस उत्सव (ETV Bharat)

पोर्तुगीज शैलीची अनोखी घरं : खोताच्या वाडीची ओळख तिच्या अनोख्या घरपद्धतीमुळे आहे. पोर्तुगीज शैलीचा प्रभाव असलेली, पण स्थानिक भारतीय घटकांशी जुळवून घेतलेली ही घरं प्रामुख्यानं लाकडी बांधकामाची आहेत, असं जेम्स फरेरा अभिमानानं सांगतात. मंगळोर टाईल्सची छपरं, प्रत्येक घरासमोरचा प्रशस्त ओटा, नक्षीदार लाकडी खिडक्या, रंगीत भिंती आणि बाहेरून वर जाणाऱ्या पायऱ्या या वैशिष्ट्यांमुळे वाडी वेगळी भासते. अरुंद गल्ल्या आणि एकमेकांच्या अगदी जवळ असलेली घरं येथील सामूहिक जीवनशैलीची साक्ष देतात, असंही ते नमूद करतात.

खोताची वाडी ख्रिसमस उत्सव (ETV Bharat)

संपूर्ण वाडी ख्रिसमस थीमवर सजली : याच ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर यंदाचा ख्रिसमस उत्सव साजरा होत आहे. दोन दिवस संपूर्ण वाडी ख्रिसमस थीमवर सजवण्यात आली आहे. जुन्या लाकडी घरांवर लावलेले रंगीबेरंगी दिवे, स्टार-लाइट्स आणि सजावटीमुळे परिसर उजळून निघाला आहे. चर्नी रोड रेल्वे स्थानकापासून अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या या वाडीत स्थानिक रहिवासी, मुंबईकर आणि पर्यटकांनी मोठ्या संख्येनं हजेरी लावली आहे, अशी माहिती जेम्स फरेरा यांनी दिली.

खोताची वाडी ख्रिसमस उत्सव (ETV Bharat)

गोड पदार्थांसह विविध राज्यांतील स्ट्रीट फूड उपलब्ध : उत्सवाचं आणखी एक आकर्षण म्हणजे खाण्यापिण्याचे आणि खरेदीचे स्टॉल्स. पारंपरिक ख्रिसमस केक, बेकरी पदार्थ, गोड पदार्थांसह विविध राज्यांतील स्ट्रीट फूड येथे उपलब्ध होते. यासोबतच कपड्यांचे, हस्तकलेच्या वस्तूंचे, दागिन्यांचे आणि सजावटीच्या वस्तूंचे स्टॉल्सही गर्दी खेचत आहेत. स्थानिक कलाकार आणि लघुउद्योजकांना या माध्यमातून आपली उत्पादनं सादर करण्याची संधी मिळते, असंही या ठिकाणी केक स्टॉल लावलेल्या जान्हवी साराभाई यांनी सांगितलं.

खोताची वाडी ख्रिसमस उत्सव (ETV Bharat)

खोताच्या वाडीतील गल्ल्या सणाच्या उत्साहानं दुमदुमल्या : स्थानिक गायिकेच्या पारंपरिक ख्रिसमस गीतांच्या सादरीकरणासह कारोल गायन आणि लाईव्ह परफॉर्मन्समुळे खोताच्या वाडीतील गल्ल्या सणाच्या उत्साहानं दुमदुमून गेल्या आहेत, असं वाडीचे जावई असलेले जॉन रॉड्रिग्ज यांनी सांगितलं. पहिल्यांदाच खोताचीवाडीमध्ये ख्रिसमस सेलिब्रेशनसाठी आलेल्या नेहा परमार यांनी सांगितलं की, "हे मुंबईतलं ठिकाण वाटतंच नसून, आपण एखाद्या गोव्याच्या जुन्या खेड्यात फिरतोय असं वाटत आहे." ख्रिसमस सेलिब्रेशनसाठी येणाऱ्या रसिकांना येथील 47 आर्ट गॅलरीमध्ये असलेलं "मुंबई आणि मुंबईतील जीवन" या विषयावरील चित्र प्रदर्शनाचा आनंद घेण्याची संधी मिळाल्यानं रसिकांच्या आनंदात भरच पडली.

