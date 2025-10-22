ETV Bharat / state

कोल्हापुरात पाडव्यानिमित्त रंगल्या म्हशींच्या अनोख्या सौंदर्य स्पर्धा; 'लावण्यवतींचा' उत्स्फूर्त सहभाग

कोल्हापुरात पाडव्याच्या दिवशी पारंपरिक म्हशींचा सौंदर्य सोहळा उत्साहात पार पडला. नटलेल्या म्हशी, शर्यती, कृतज्ञता आणि प्रेमाचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळाला.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 22, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : दिवाळी पाडव्याच्या शुभप्रसंगी कोल्हापुरात परंपरेनुसार साजरा होणारा म्हशींचा सौंदर्य सोहळा यंदाही रंगतदार पद्धतीनं साजरा झाला. कसबा बावड्यातील मार्केट परिसरात सकाळपासूनच म्हशींच्या मालकांनी आपल्या लाडक्या म्हशींसह उत्साहात गर्दी केली होती. अनेक वर्षांची परंपरा असलेल्या या अनोख्या कार्यक्रमाचं आयोजन कोल्हापुरातील कसबा बावडा येथील भारतवीर मित्र मंडळातर्फे करण्यात आलं होतं.

नटवलेल्या म्हशींनी वेधलं सर्वांचं लक्ष : हलगीचा गजर, म्हशीच्या शिंगांवर चढवलेले मोरपीस, पायात वाजणाऱ्या घुंगरांचा ठेका आणि चमकणारे चांदीचे तोडे अशा थाटात नटलेल्या म्हशींनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. प्रत्येक मालकानं आपल्या म्हशींना आकर्षकरित्या सजवून स्पर्धेच्या मैदानात उतरवलं होतं. काही म्हशींवर विविधरंगी नक्षीकाम तर काहींच्या अंगावर सामाजिक संदेश रेखाटले होते. शेणातून नव्हे तर सौंदर्य आणि श्रमसन्मानातून उगवलेला हा उत्सव यावर्षीही उत्साहात पार पडला.

कोल्हापुरात म्हशींच्या अनोख्या सौंदर्य स्पर्धा (ETV Bharat Reporter)

दोन पायांवर उभ्या म्हशी : सोहळ्याची सुरुवात पंचगंगा नदीवर स्नान विधीनं झाली. त्यानंतर सजवलेल्या म्हशींना मैदानात आणत म्हशी पळवण्याच्या शर्यती झाल्या. मोटरसायकलमधून येणाऱ्या आवाजामागं म्हशी पळवत तरुणांनी आपली कला आणि कौशल्यं दाखवली. काही मालकांनी आपल्या म्हशींना दोन पायांवर उभं करत प्रेक्षकांचा उत्साह द्विगुणित केला.

प्रेम आणि कृतज्ञतेचा सोहळा : "आपली जनावरं वर्षभर आपल्यासाठी श्रम करतात. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तसंच मालकाचं जनावराप्रती असणारं प्रेम आणि जनावराचं मालकाप्रती असणारं प्रेम दाखवण्यासाठी हा उत्सव साजरा केला जातो," अशी भावना आयोजक निलेश पिसाळ यांनी व्यक्त केली. तर कोल्हापूरकरांसाठी ही फक्त स्पर्धा नसून म्हशींप्रती प्रेम आणि नात्याचा उत्सव असल्याची भावना म्हशींच्या मालकांनी बोलून दाखवली.

Buffalo Competition Kolhapur
कोल्हापुरात पाडव्यानिमित्त रंगल्या म्हशींच्या अनोख्या सौंदर्य स्पर्धा (ETV Bharat Reporter)

लोकप्रतिनिधी आणि तरुणीचा सहभाग : या पारंपरिक कार्यक्रमाला आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर आदी लोकप्रतिनिधींनी भेट देऊन उपस्थितांची मनं जिंकली. आमदार सतेज पाटलांनी स्वतः गाडी चालवत म्हैस पळवली हे विशेष. तर यंदा एका तरुणीनंही सर्वांचं लक्ष वेधलं. समृद्धी इंगवले या तरुणीनं दुचाकी मागे म्हैस पळवत परंपरा जपण्याचं उदाहरण दाखवलं. "प्रत्येक शेतकरी मुला-मुलीनं ही परंपरा जपावी" अशी भावना तिनं व्यक्त केली.

Buffalo Competition Kolhapur
कोल्हापुरात म्हशींच्या अनोख्या सौंदर्य स्पर्धा (ETV Bharat Reporter)

गावागावात उत्सवाचा जल्लोष : कसबा बावडासह शनिवार पेठेतील गवळी गल्ली, पंचगंगा घाट, सागरमाळ आणि पाचगाव इथंही अशा स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. म्हशींचा थाट-माट पाहण्यासाठी आणि शर्यतीचा आनंद लुटण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी मोठी गर्दी केली. पाडवा म्हणजे दिवाळीच्या सणाला जोडलेल्या ग्रामीण संस्कृतीचं दृश्य कोल्हापुरात पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळालं.

स्पर्धा पाहण्यासाठी आलं तुफान पब्लिक : शेतकरी आणि म्हशींचं एक आगळं-वेगळं नात आहे. म्हशींना शेतकरी त्यांच्या घरचीच सदस्य मानतात. दूध उत्पादनामुळं शेतकऱ्यांना संसार चालवण्यासाठी त्यांची मोठी मदत होते. त्यामुळं म्हशींना खूपच जपलं जातं. कोल्हापूरजवळील कसबा बावडा हा भाग निमशहरी असूनही जवळपास सर्वच घरात अजूनही म्हशी आहेत. प्रत्येक शेतकरी आपली म्हैस तब्येतीनं मजबूत कशी राहील याची काळजी घेत असतो. बावडेकर दर पाडव्याला म्हशींसाठी अनोखी स्पर्धा घेतात.

हेही वाचा :

  1. ठाकरेंच्या शिवसेनेतर्फे कोल्हापुरात अनोखे आंदोलन; खड्ड्यांमध्ये पणत्या लावून रस्त्यांची ‘दिवाळी’ साजरी
  2. दिवाळी 2025 : मुंबईत केलं जातंय अनोखं 'लक्ष्मीपूजन': सर्वधर्म समभावाचा दिला जातो संदेश
  3. नेपाळमध्ये सत्ता परिवर्तनानंतरही पारंपरिक तिहार सण साजरा; नागरिकांनी व्यक्त केली आत्मीयता

TAGGED:

म्हशींच्या अनोख्या सौंदर्य स्पर्धा
म्हशी पळवण्याच्या शर्यती
पारंपरिक म्हशींचा सोहळा
TRADITIONAL BUFFALO COMPETITION
BUFFALO COMPETITION KOLHAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.