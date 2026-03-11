युद्धजन्य परिस्थितीमुळं व्यापाराला ब्रेक; जेएनपीटीतून होणारी आयात-निर्यात ठप्प, नाशवंत मालाचं मोठं नुकसान
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आयात आणि निर्यातवर मोठा परिणाम होत आहे.
Published : March 11, 2026 at 4:35 PM IST
नवी मुंबई : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचे पडसाद आता नवी मुंबईमधील जेएनपीटी बंदरात उमटत आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आखाती देशातील आयात-निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. यामुळं व्यापाऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. आखाती देशातून येणाऱ्या सुक्या मेव्याची आयात बंद झाली आहे. तर आखाती देशात निर्यात करण्यात येणारा कांदा, बटाटे, फळं आणि भाज्यांसारखा नाशवंत माल बंदरात आणि प्रवासात तसाच अडकला आहे. त्यामुळं याचा फटका अनेकांना बसत आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आयात-निर्यातीवर दुष्परिणाम : अमेरिका इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आयात आणि निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहेत. आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं सगळीकडं भीतीदायक वातावरण निर्माण झालं आहे. आखाती देशातून भारतात सुकामेवा मोठ्या प्रमाणात आयात होत असतो. सध्या रमजानच्या महिन्यात भारतात सुक्या मेव्याला मोठी मागणी आहे. हा सुकामेवा आयात केल्यामुळं व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. मात्र युद्धजन्य परिस्थितीमुळं व्यापार ठप्प झाल्यामुळं व्यापाऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहेत.
जेएनपीटी बंदरामध्ये नाशवंत पदार्थ अडकला : "अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आखाती देशासोबत होणारी आयात-निर्यात ठप्प झाली आहे. रमजानच्या महिन्यात आखाती देशात राहणाऱ्या भारतीयांची तिथं न मिळणाऱ्या फळांना मोठी मागणी असते. मात्र, आखाती देशातील परिस्थितीमुळं नवी मुंबई जवळील जवाहरलाल नेहरू बंदरामध्ये (JNPT) कांदा, फळं आणि भाज्या असे अनेक नाशवंत पदार्थ अडकले आहेत. यामध्ये द्राक्ष, कलिंगड आणि केळी या फळांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. तर काही फळं आणि भाज्या बंदरात, बंदराबाहेर तसंच प्रवासात अडकली आहेत. बंदरात आणि प्रवासात अडकल्यामुळं ही फळं खराब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर या परिस्थितीमध्ये बदल झाला नाही, तर आखाती देशांमध्ये शेतीमाल निर्यात होणार नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाला सामोरं जावं लागणार आहे. शेतकऱ्यांसोबत एक्सपोर्टर आणि ट्रान्सपोर्टर यांचं देखील नुकसान होणार आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आयात आणि निर्यातीवर परिणाम झाल्यामुळं अनेकांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे," अशी माहिती एक्सपोर्टर सचिन कुबल यांनी दिली.
