शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा नागपुरात धडकला; नागरिकांचे प्रचंड हाल, बच्चू कडू यांचा 'भारत बंद'चा इशारा

शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला आहे. अमरावती येथून निघालेला हा मोर्चा वर्धा आणि बुटीबोरीमार्गे नागपुरात दाखल झाला आहे.

Bacchu Kadu Tractor March in Nagpur
बच्चू कडू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read
नागपूर : नागपूरमध्ये बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली ट्रॅक्टर मोर्चा सुरू असून, त्यामुळे नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे बंद पडला आहे. यामुळे अनेक प्रवाशांना आणि स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

बच्चू कडू यांचा 'भारत बंद'चा इशारा : दरम्यान, यावेळी बच्चू कडू यांनी मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर भारत बंदचा इशारा दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी होत आहे. यासाठी "आम्ही सरकारकडे आंदोलनं, निवेदनं आणि बैठकींद्वारे सातत्याने पाठपुरावा करत आलो आहोत. मात्र, सरकारनं या मागण्यांकडं जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं आहे. महाराष्ट्रभरातून आलेले शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, दिव्यांग, मच्छीमार आणि मेंढपाळ बांधवांनी आज नागपूरच्या रस्त्यांवर उतरून इतिहास घडवला आहे. आमच्या पूर्ण ताकदीनं नागपूरचे रस्ते आज ठप्प झाले आहेत. जर आमच्या मागण्या तत्काळ मान्य झाल्या नाहीत, तर आज (बुधवार) दुपारी रेल्वे बंद करून ‘भारत बंद’ करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल," असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला आहे. तसेच, हा लढा काही मोजक्या लोकांचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे. या आंदोलनासाठी प्रत्येकाने साथ आणि समर्थन द्यावं, असं आवाहनही बच्चू कडू यांनी केलं.

“मिळाले तर गांधीगिरीने अन्यथा उडा देंगे” : परभणी येथील सचिन जाधव यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांच्या पत्नीनं देखील आत्महत्या केली. शवविच्छेदनात असे आढळले की ती सात महिन्यांची गर्भवती होती. बच्चू कडू यांनी यावेळी राज्य सरकारकडे स्पष्ट इशारा दिला आहे. त्यांच्या भाषेत ते म्हणाले, “मिळाले तर गांधीगिरीने अन्यथा उडा देंगे.” या कार्यक्रमात राजू शेट्टी, वामनराव चटप आणि रविकांत तुपकर यांचाही सहभाग होता.

बच्चू कडू (ETV Bharat)

मोर्चा मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर नेणार : राज्यातील शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांचा विसर पडल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला आहे. अमरावती येथून निघालेला हा मोर्चा वर्धा आणि बुटीबोरीमार्गे नागपुरात दाखल झाला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानावर धडक देण्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला आहे.

या ट्रॅक्टर मोर्चात अमरावती, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आपल्या ट्रॅक्टरसह मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे नागपूर–हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळत आहे.

बैठकीचं निमंत्रण नाकारलं : महाएल्गार ट्रॅक्टर मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत बच्चू कडू यांना बैठकीसाठी निमंत्रण दिलं होतं. मात्र, बच्चू कडू यांनी हे निमंत्रण नाकारलं आणि बैठकीला जाणार नाही, असं स्पष्ट केलं. यामुळे मोर्चाला अधिक धार प्राप्त झाली आहे. दुसरीकडं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या परिस्थितीवर काय तोडगा काढतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या: शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा, शेतमालाला हमीभाव मिळावा, दिव्यांग बांधव, मच्छीमार, शेतमजूर आणि मेंढपाळ बांधवांना न्याय द्यावा, या मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी हा मोर्चा काढला आहे.

