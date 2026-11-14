गोरेपणाच्या क्रीममध्ये 'मृत्यूचं विष'! नांदेडमध्ये जप्त केलेल्या पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनाचा पर्दाफाश
नांदेडमध्ये चार महिन्यांपूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या सुमारे 39.70 लाख रुपयांच्या बनावट पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये पारा आणि आर्सेनिक हे विषारी धातू आढळले.
Published : November 14, 2026 at 6:59 AM IST
नांदेड : चार महिन्यांपूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या शहरातील बनावट पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक असलेल्या पारा आणि आर्सेनिक या विषारी धातूंचे प्रमाण धोक्याच्या पातळीपेक्षा हजारो पटींनी अधिक असल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.
9 जुलै 2026 रोजी इतवारा पोलिसांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या मदतीने बर्की चौक परिसरातील 'अफरा कलेक्शन'च्या गोदामावर छापा टाकला होता. या कारवाईत 'मेड इन पाकिस्तान' लेबल असलेली 37 ते 38 प्रकारची सौंदर्यप्रसाधने जप्त करण्यात आली होती. या मुद्देमालाची किंमत जवळपास 39 लाख 70 हजार रुपये होती.
चेहरा गोरा करण्याच्या जाहिरातींच्या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या या सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये नेमके कोणते घटक आहेत, याची तपासणी करण्यासाठी नमुने शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आले होते. आता या तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यातून ही गंभीर बाब समोर आली आहे.
प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार, काही क्रीममध्ये पाऱ्याचे प्रमाण तब्बल 48 हजार 453 PPM इतके आढळले आहे; तर 'गोरी ब्युटी क्रीम विथ लायकोपीन' या क्रीममध्ये पाऱ्याचे प्रमाण 6 हजार 924 PPM असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये पाऱ्याची निर्धारित कमाल मर्यादा 1 PPM असताना हा आकडा हजारो पटींनी अधिक असल्याने या उत्पादनांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय आर्सेनिकसारख्या विषारी धातूंचे प्रमाणही धोकादायक असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
या विषारी घटकांमुळे त्वचेचे गंभीर आजार, किडनी निकामी होणे आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम होण्याचा धोका असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नांदेडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलाभ रोहन यांनीही पुढील तपासाबाबत माहिती दिली आहे. “शासकीय प्रयोगशाळेच्या अहवालात जप्त करण्यात आलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये पारा आणि आर्सेनिकसारखे अत्यंत विषारी घटक आढळून आले आहेत. या उत्पादनांमधील विषारी घटकांचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून या अवैध सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री साखळी नेमकी कुठपर्यंत पसरली आहे, याचाही शोध घेतला जात आहे”, असे रोहन यांनी सांगितले.
दरम्यान, नागरिकांनी केवळ गोरेपणाच्या जाहिरातींना बळी न पडता सौंदर्यप्रसाधने खरेदी करताना उत्पादनाचा परवाना, अधिकृत लेबल आणि दर्जा तपासावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.