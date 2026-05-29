विषारी दारू प्रकरण; मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाखांची मदत, अवैध धंद्यांवर मोठ्या कारवाईचा महापौरांचा इशारा
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने प्रत्येक मृताच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
Published : May 29, 2026 at 8:44 PM IST
पिंपरी-चिंचवड - शहराला हादरवून सोडणाऱ्या विषारी दारू प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर रवी लांडगे यांनी दापोडी पोलीस स्टेशनला भेट देत तपासाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधताना अवैध दारू व्यवसायाविरोधात कडक भूमिका घेतली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
मृताच्या कुटुंबीयांना मदत - महापौर लांडगे यांनी सांगितले की, या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबीयांची परिस्थिती अत्यंत हालाखीची असून, प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने प्रत्येक मृताच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत तातडीने देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकारकडूनही अतिरिक्त मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कारवाईसाठी प्रशासन कटिबद्ध - यावेळी बोलताना त्यांनी अवैध दारू व्यवसायाला थेट जबाबदार धरत सांगितले की, ज्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम करून असे बेकायदेशीर धंदे चालवले जात आहेत, त्या सर्व ठिकाणांवर लगेच मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू करण्यात येईल. अशा धंद्यांना शहरातून पूर्णपणे हद्दपार करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलद कारवाई केली जाईल - महापौरांनी शहरातील महिलांना देखील आवाहन केले आहे. “ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचे अवैध दारूचे धंदे सुरू असल्याचे दिसून येईल, त्या ठिकाणांची माहिती तात्काळ आम्हाला द्यावी. महानगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून पोलीस विभागाशी समन्वय साधून अशा ठिकाणांवर जलद कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.
प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली - दरम्यान, या घटनेमुळे शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांकडून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. प्रशासनानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून अवैध दारू विक्रीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याचे संकेत दिले आहेत.
सध्या पोलीस तपास वेगाने सुरू असून संबंधित आरोपींवर कडक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. महापौरांच्या घोषणेनंतर मृत कुटुंबीयांना काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा -