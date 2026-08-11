ETV Bharat / state

आंबोलीत पर्यटनासाठी आलेला पर्यटक चिरेखाणीत बुडला

संजय गावकर हे माजगाव आणि इन्सुली येथील काही सहकाऱ्यांसोबत पर्यटनासाठी आंबोलीत आले होते. सतीचीवाडी येथील चिरेखाणीतील खोल पाण्यात ते उतरले असता बुडाल्याची घटना घडली.

tourist visiting Amboli for tourism drowned in a laterite quarry
आंबोलीत पर्यटनासाठी आलेला पर्यटक चिरेखाणीत बुडला (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 10:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग - आंबोली येथील सतीचीवाडीमधील चिरेखाणीत बुडून संजय लक्ष्मण गावकर (50, रा. इन्सुली) यांचा मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास घडली. संजय गावकर हे माजगाव आणि इन्सुली येथील काही सहकाऱ्यांसोबत पर्यटनासाठी आंबोलीत आले होते. सतीचीवाडी येथील चिरेखाणीतील खोल पाण्यात ते उतरले असता बुडाल्याची घटना घडली. या घटनेची माहिती माजी सरपंच शशिकांत गावडे यांनी सह्याद्री ॲडव्हेंचर आंबोली आणि सांगेली रेस्क्यू टीमला दिली. त्यानंतर रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांनी घटनास्थळी धाव घेत खोल पाण्यात शोधमोहीम राबवून मृतदेह बाहेर काढला.

नार्वेकरांचे मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न : अजित नार्वेकर यांनी खोल पाण्यात उतरून मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या बचावकार्यात सह्याद्री ॲडव्हेंचर आंबोली आणि सांगेली रेस्क्यू टीमचे सदस्य अजित नार्वेकर, राजू राऊळ, उत्तम नार्वेकर, नारायण चव्हाण, दीपक मेस्त्री, सुजित नायर, प्रथमेश गावडे, कमलेश गावडे, गिरीश गावडे आणि विराज गावडे यांनी मदत केली. दरम्यान, आंबोली पोलीस दूरक्षेत्राचे हवालदार लक्ष्मण काळे यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला.

पाण्याचा अंदाज न आल्यानं चिरेखाणीत बुडाले : आंबोली येथील वर्षा पर्यटनासाठी मोठ्याप्रमाणात पर्यटक येत असतात गावडे हे पर्यटनासाठी आले होते. ते आंबोली गेळे येथील चिरेखाणीतील खड्ड्यात उतरले असता त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नाही. त्याचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. अधिक तपास आंबोली पोलीस करीत आहेत.

हेही वाचाः

TAGGED:

TOURIST VISITING AMBOLI
TOURISM DROWNED
आंबोलीत पर्यटन
AMBOLI TOURISM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.