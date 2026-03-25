गॅस सिलिंडर सोडून हॉटेल व्यावसायिक चुलीकडं वळले! पर्यटकांना मिळू लागलाय गावरान जेवणाचा आस्वाद
आखाती देशात निर्माण झालेल्या तणावाच्या परिस्थितीमुळं नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना गॅस टंचाई सामोरं जावं लागत आहे. यावर पर्याय म्हणून अनेकांनी चुलीवर जेवण बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : March 25, 2026 at 2:21 PM IST
रायगड : आखाती देशांतील युद्ध परिस्थितीचा परिणाम आता थेट रायगडच्या पर्यटन क्षेत्रावर होताना दिसत आहे. एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळं जिल्ह्यातील अनेक हॉटेल, रिसॉर्ट्स आणि खानावळ चालकांना चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. पर्यटकांसाठी हे पारंपरिक चुलीवरचं जेवण एक वेगळा अनुभव ठरत आहे. असे असले तरी हॉटेल व्यावसायिकांसाठी मात्र ही परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक बनली आहे.
चुलीवर जेवण बनवण्यासाठी लागतो वेळ : गॅस शेगडीवर कमी वेळात तयार होणारे पदार्थ चुलीवर तयार करण्यासाठी दुप्पट वेळ लागतो. त्यामुळं हॉटेल व्यावसायिकांना त्यांच्या हॉटेलमधील मिळणाऱ्या पदार्थामध्ये कपात करावी लागत आहे. झटपट मिळणारे पदार्थ, फास्ट फूड किंवा जास्त प्रमाणात बनवले जाणारे पदार्थ सध्या कमी केले आहेत. यासह चुलीवर जेवण बनवण्यासाठी अधिक वेळ लागत असल्यामुळं पर्यटकांना जेवणासाठी तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळं विविध प्रकारच्या पदार्थांची चव चाखण्यासाठी हॉटेलमध्ये जाणारे खवय्ये काही ठिकाणी नाराजी व्यक्त करत आहेत. वाढत्या उन्हाच्या तीव्रतेमध्ये चुलीपुढं तासनतास उभं राहून स्वयंपाक करणं महिला आणि कामगारांसाठी तारेवरची कसरत ठरत आहे. उष्णतेमुळं आरोग्याच्या तक्रारी वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
व्यावसायिकांचं आर्थिक नियोजन कोलमडले : गॅस तुडवड्यामुळं अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी चुलीवर जेवण बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, आता शहरी भागातील हॉटेल व्यावसायिकांसमोर नवीन समस्या उभी ठाकली आहे. शहरी भागातील अनेक हॉटेल व्यावसायिक अचानक चुलीकडं वळल्यामुळं कोरड्या लाकडाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. चुलीवर पदार्थ बनवण्यासाठी लाकूड उपलब्ध न झाल्यास स्वयंपाक प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती हॉटेल व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. काही व्यावसायिकांना अतिरिक्त खर्च करून लाकूड विकत घ्यावं लागत आहे. त्यामुळं त्यांचं आर्थिक नियोजन कोलमडत आहे.
चुलीवरच्या जेवणाकडं ग्राहक आकर्षित : हॉटेल व्यावसायिकांपुढे ग्राहकांना सुविधा कशा द्यायची ही समस्या आहे. मात्र, पर्यटक या परिस्थितीकडं वेगळ्या नजरेनं पाहताना दिसत आहेत. चुलीवर बनवलेल्या अन्नाची चव आणि पारंपरिक पद्धतीचा अनुभव त्यांना आकर्षित करत आहे. ग्रामीण आणि नैसर्गिक पर्यटनाचा अनुभव मिळत असल्याची भावना काही पर्यटकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, ही परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास पर्यटन व्यवसायावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता हॉटेल व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. शासनानं तत्काळ पावलं उचलून गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
... तर पर्यटक नाराज होऊ शकतात : "आम्ही दोन दिवसांपासून दिवेआगर इथं आहे. याठिकाणी गॅस तुटवड्यामुळं इथले हॉटेल व्यावसायिक चुलीवरचं जेवण बनवत आहेत. हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिला कामगारांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यांना चुलीवर जेवण बनवावं लागत आहे. पर्यटकांची संख्या जास्त असल्यामुळं त्यांचा ताण वाढत आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. त्यात त्यांना चुलीसमोर बसून जेवण बनवत आहेत. याचा त्यांना त्रास होताना दिसत आहे. तसंच गॅसच्या तुलनेत चुलीवर जेवण तयार होत नाही. त्यामुळं अचनाक पर्यटकांची संख्या वाढल्यामुळं त्यांची तारांबळ उडते. यासह पर्यटकांना वेळेत जेवण मिळालं नाही तर ते नाराज होऊ शकतात," अशी प्रतिक्रिया एका पर्यटकानं दिली.
