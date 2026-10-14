आचरा समुद्रात बुडणाऱ्या मुंबईतील पर्यटकाला जीवनदान
नीतेश गुरव आणि अनिकेत परब या दोन होमगार्डनी दाखविलेल्या धाडसामुळे मुंबईतील 25 वर्षीय पर्यटकाला जीवदान मिळाले. त्यांच्या या कौतुकास्पद कामगिरीचे आचरा परिसरातून कौतुक होत आहे.
Published : October 14, 2026 at 10:47 PM IST
सिंधुदुर्ग : समुद्राच्या भरतीच्या उसळत्या लाटा, भरतीचा जोरदार प्रवाह आणि पाण्यात ओढला जाणारा पर्यटक, असा प्रसंग निर्माण झाला असताना क्षणाचाही विलंब न लावता, समुद्रात झेप घेत आचरा येथील दोन मरिन होमगार्डनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मुंबईकर पर्यटकाला मृत्यूच्या दाढेतून सुखरुप बाहेर काढले. नीतेश गुरव आणि अनिकेत परब या दोन होमगार्डनी दाखविलेल्या धाडसामुळे मुंबई येथील 25 वर्षीय पर्यटकाला जीवदान मिळाले. त्यांच्या या कौतुकास्पद कामगिरीचे आचरा परिसरातून कौतुक होत आहे.
समुद्रस्नानाचा आनंद घेण्यासाठी आचरा समुद्रात उतरले : आचरा पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी मुंबईतील भायखळा-भेंडीबाजार येथे वास्तव्यास असलेले आणि मूळचे आचरा काझीवाडा येथील मोहम्मद खान (25) हे समुद्रस्नानाचा आनंद घेण्यासाठी आचरा समुद्रात उतरले होते. मात्र, समुद्राला भरती असल्याने पाण्याच्या खोलीचा आणि प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने ते समुद्रात ओढले जाऊ लागले. काही क्षणांतच परिस्थिती गंभीर बनली. खान यांना पाण्यात संघर्ष करताना पाहून सोबत असलेल्या नातेवाईकांनी मदतीसाठी आरडाओरड सुरू केली.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून दोघांनीही समुद्रात झेप घेतली : नातेवाईकांचा आक्रोश ऐकताच समुद्र किनाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले मरिन होमगार्ड नीतेश गुरव आणि अनिकेत परब यांनी क्षणाचाही विलंब न करता बचावासाठी धाव घेतली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून दोघांनीही समुद्रात झेप घेतली. भरतीच्या जोरदार प्रवाहात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्यांनी पाण्यात बुडू लागलेल्या मोहम्मद खान यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. या दोघांच्या प्रसंगावधानामुळे संभाव्य धोका टळला.
ग्रामपंचायत कर्मचारी नरेश परब यांची घटनास्थळी धाव : घटनेची माहिती मिळताच आचरा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संजय कातिवले, पोलीस उपनिरीक्षक मीनाक्षी देसाई, तुकाराम पडवळ, हेमंत पेडणेकर, पोलीस कर्मचारी मनोज पुजारे, विशाल बैजल, घाडीगावकर यांच्यासह मालवण खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष राजन गावकर, पोलीस पाटील जगन्नाथ जोशी आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी नरेश परब यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मरिन होमगार्डच्या या धाडसी कामगिरीबद्दल सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संजय कातिवले यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
युवकांचा समुद्रात बुडून दुर्दैवी मृत्यू : या घटनेमुळे आचरा परिसरातील ग्रामस्थांच्या मनात जुन्या दुर्घटनेच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या. ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच ठिकाणी काही वर्षांपूर्वी गणेश विसर्जनावेळी आचरा येथील दोन युवकांचा समुद्रात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यामुळे या परिसरातील समुद्र प्रवाह आणि भरतीच्या पाण्याची तीव्रता पुन्हा चर्चेत आली आहे. समुद्र किनाऱ्यावर दिसणारे शांत पाणीही भरतीच्या वेळी धोकादायक ठरू शकते. पाण्याची खोली आणि प्रवाह यांचा अंदाज न आल्यास पर्यटक अडचणीत सापडू शकतात. त्यामुळे पर्यटकांनी समुद्रात उतरताना सावधगिरी बाळगावी. सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करावे आणि धोकादायक ठिकाणी पोहण्याचे टाळावे, असे आवाहन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संजय कातिवले यांनी केले आहे. मरिन होमगार्डनी केलेल्या कामगिरीने किनाऱ्यावरील सुरक्षेच्यादृष्टीने सज्ज असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे महत्व पुन्हा अधोरेखित झालंय.
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