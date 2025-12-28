ETV Bharat / state

रायगडच्या काशीद समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांची तुफान गर्दी; पाहा व्हिडिओ

नाताळ आणि नववर्षाच्या सुट्ट्यांमुळं रायगड जिल्ह्यातील काशीद समुद्र किनाऱ्याकडं (Kashid beach) पर्यटकांची पावलं वळली आहेत.

Kashid Beach
काशीद समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
रायगड : नाताळ आणि नववर्षाच्या सुट्ट्यांचा आनंद लुटण्यासाठी देशभरातून हजारो पर्यटक रायगड जिल्ह्यात दाखल झाले असून काशीद समुद्र किनाऱ्यावर (Kashid beach) पर्यटकांची अक्षरशः गर्दी उसळली आहे. निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या काशीद बीचवर पर्यटकांनी सुट्टीचा मनमुराद आनंद घेतल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मुरुड तालुक्यातील काशीद समुद्रकिनारा पर्यटकांचं कायम आवडतं ठिकाण मानले जातो. निळाशार समुद्र, स्वच्छ वाळू, थंड वारा आणि सुरक्षित वातावरण यामुळं कुटुंबासह तसेच मित्रपरिवारासोबत आलेले पर्यटक मोठ्या संख्येने येथे दाखल झाले आहेत. विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्याच्या विविध भागातून पर्यटक काशीदकडं धाव घेत आहेत.

समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा : किनाऱ्यावर पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरलेल्या वॉटर स्पोर्ट्सचा आनंद घेताना पर्यटक मोठ्या संख्येने दिसून येत आहेत. जेट स्की, बनाना राईड, स्पीड बोटिंग यासह घोडागाडीची सफर, तसेच समुद्रात पोहण्याचा आनंद लुटताना पर्यटक उत्साहात दिसत आहेत. लहान मुले, तरुणाई आणि कुटुंबीय सर्वच समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करताना पाहायला मिळत आहेत. पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनानेही सुरक्षेच्या दृष्टीनं विशेष खबरदारी घेतली आहे. समुद्रात उतरणाऱ्या पर्यटकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी लाइफगार्ड तैनात करण्यात आली असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सतर्कता बाळगण्यात येत आहे. तसेच समुद्राच्या धोकादायक भागामध्ये जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया देताना पर्यटक (ETV Bharat Reporter)

काशीद परिसरात उत्साहाचं वातावरण : पर्यटनामुळं स्थानिक व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिक, फूड स्टॉल चालक आणि स्थानिकांना चांगलाच फायदा होत आहे. काशीद परिसरात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. नाताळ आणि नववर्षाच्या सुट्ट्यामुळं पुढील काही दिवस काशीदसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात पर्यटकांची गर्दी कायम राहण्याची शक्यता आहे.

डिसेंबरमध्ये रायगड जिल्ह्याला विशेष पसंती : कोकणाला 720 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला असून देशभरातील पर्यटकांनी यंदा रायगड जिल्ह्याला विशेष पसंती दिली आहे. मुंबईच्या जवळ असलेल्या रायगड जिल्हा पर्यटकांना अगदी जलमार्ग असेल किंवा स्वतःच्या वाहनानं अगदी सोईस्कर आणि जवळचा वाटतो. त्यामुळं पर्यटक विशेष करून रायगड जिल्ह्याला या महिन्यात पसंती देतात. डिसेंबर महिना आणि नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी पर्यटक रायगड जिल्ह्यात येत आहेत. दरवर्षी या पर्यटकांमुळं कोकणात कोठी रुपयांची उलाढाल होते. यामध्ये मासळी खरेदी, कोकणातले नारळ, सुपारी आणि येथील सुखी मासळी यांची मोठी खरेदी करून पर्यटक आपल्या गावी मार्गस्थ होतात. त्यामुळं येथील छोटे मोठे व्यावसायिक डिसेंबर महिन्यात चांगल्या पद्धतीचा आर्थिक नफा कमवतात. यंदा देखील मोठ्या प्रमाणात पर्यटक रायगड जिल्ह्यात दाखल झाले असून कोकणातील अनेक किनारे बहरून गेले आहेत.

