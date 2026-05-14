कोयनेच्या शिवसागर जलाशयात पर्यटकांची बोट बुडाली; दोघे बचावले, बोट चालक बेपत्ता
मुंबईच्या दोन पर्यटकांना जलविहारासाठी घेऊन गेलेली बोट शिवसागर जलाशयात दुर्घटनाग्रस्त झाली असून बेपत्ता बोट चालकाचा शोध सुरू आहे.
Published : May 14, 2026 at 3:34 PM IST
सातारा - पर्यटकांना जलविहाराला घेऊन गेलेली बोट वादळी वाऱ्यामुळे कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयात बुडाल्याची धक्कादायक घटना जावळी तालुक्यातील बामणोली परिसरात बुधवारी सायंकाळी घडली आहे. सुदैवानं दोन्ही पर्यटकांनी पोहत किनारा गाठत आपला जीव वाचवला. मात्र, या दुर्घटनेत बोट चालक रुपेश धोंडीबा तांबे हा बेपत्ता झाला असून युद्धपातळीवर त्याचा शोध सुरू आहे. बचावलेले दोन्ही पर्यटक हे मुंबईहून पर्यटनासाठी बामणोलीला आले होते.
सातारा जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बुधवारी सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह वळीव पावसाने दमदार हजेरी लावली. महाबळेश्वर परिसरात देखील सोसाट्याचा वारा सुटला होता. अशातच मुंबईच्या दोन पर्यटकांना शिवसागर जलाशयात फिरायला घेऊन गेलेली बोट वादळात अडकून उलटली. तापोळा-बामणोली परिसरातील सावरी गावच्या हद्दीत ही दुर्घटना घडली आहे. बोट उलटल्यानंतर काही वेळात दोन्ही पर्यटक पोहत जलाशयाच्या काठावर आले. मात्र, बोट चालक बेपत्ता झाला आहे.
शिवसागर जलाशयात दुर्घटनाग्रस्त होऊन बुडालेली बोट तापोळ्यातील शिवसागर बोट क्लबची आहे. मात्र बोटीचा चालक रुपेश धोंडीबा तांबे हा बेपत्ता झाला असून त्याचा शोध सुरू आहे. सावरी येथील नवीन पुलाजवळ ही घटना घडली असून शिवसागर बोट क्लबच्या सदस्यांकडून सकाळपासून शोधमोहीम राबवण्यात येत आहे. सध्या पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.
कोयनेच्या शिवसागर जलाशयात दोन वर्षांपूर्वी देखील अशीच दुर्घटना घडली होती. तापोळाकडून बामणोलीकडे येत असताना तेटली गावाजवळ वादळी वाऱ्यामुळे स्पीड बोट बुडाली होती. त्या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला होता तर दोघे पोहत बाहेर आल्याने बचावले होते. तापोळा परिसरात मंजूर झालेल्या पुलाच्या कामाचा सर्व्हे झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना परत घेऊन येताना ती बोट दुर्घटनाग्रस्त झाली होती.
कोयना धरणातील पाणीसाठा कमालीचा घटला आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी पाणी आहे, त्या ठिकाणीच सध्या बोटिंग सुरू आहे. कडक उन्हाळा आणि घटत्या पाणीसाठ्याचा जल पर्यटनावर मोठा परिणाम झाला आहे. पर्यटकांची संख्या रोडावल्याने अनेक बोटी किनाऱ्यावर बांधून ठेवलेल्या आहेत.
हेही वाचा...