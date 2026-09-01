नांदेड : सहस्त्रकुंडहून परतताना भाविकांच्या जीपचा भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू, 7 जखमी
नांदेडच्या किनवट तालुक्यातील तोटंबा घाटात झालेल्या या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला असून 7 जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे.
Published : September 1, 2026 at 7:01 AM IST
नांदेड : श्रावण महिन्यातील तिसऱ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त महादेवाच्या दर्शनासाठी सहस्त्रकुंड परिसरात आलेल्या भाविकांच्या परतीच्या प्रवासात भीषण अपघात झाला. भाविकांना घेऊन जाणारी महिंद्रा कमांडर जीप अनियंत्रित होऊन रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळली. या अपघातात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून 7 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
ही दुर्घटना सोमवारी (31 ऑगस्ट) सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास किनवट तालुक्यातील सहस्त्रकुंड परिसरातील तोटंबा घाटाजवळ घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघाताची तीव्रता इतकी होती की, जीपचा अक्षरशः चक्काचूर झाला.
दर्शनानंतर परतीच्या प्रवासात काळाचा घाला : मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, तेलंगणा राज्यातील कुबेर मंडळातील पारडी येथील काही भाविक श्रावण महिन्यानिमित्त किनवट तालुक्यातील सहस्त्रकुंड परिसरातील प्रसिद्ध कैलास टेकडीवर महादेवाच्या दर्शनासाठी आले होते. श्रावणी सोमवार असल्यानं परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी होती. दर्शन घेतल्यानंतर हे भाविक महिंद्रा कमांडर जीपमधून गावाकडे परतत होते.
तोटंबा घाट परिसरात चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यानंतर भरधाव जीप रस्त्याच्या कडेला जाऊन झाडावर जोरदार आदळली. धडक इतकी भीषण होती की, वाहनाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.
अपघातानंतर घटनास्थळी एकच आक्रोश झाला. वाहनातील प्रवासी गंभीर जखमी अवस्थेत अडकले होते. अपघाताचा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केलं. नागरिकांच्या मदतीनं जखमींना वाहनातून बाहेर काढण्यात आलं.
तीन जणांचा जागीच : प्राथमिक माहितीनुसार, मृतांमध्ये तुम सायलू, तुम गौराबाई आणि आवला गंगाधर यांचा समावेश आहे. मृतांमध्ये दोन पुरुष आणि एका महिलेचा समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, मृतांची ओळख आणि इतर अधिकृत तपशील प्रशासनाकडून स्पष्ट होणं बाकी आहे.
अपघातात अन्य 7 भाविक गंभीर जखमी झाले असून, त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकाच्या मदतीनं जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं. गंभीर जखमींना पुढील उपचारासाठी तेलंगणा राज्यातील कुबेर परिसरातील तसेच इतर वैद्यकीय सुविधांकडे हलवण्यात आल्याची माहिती आहे.
पोलिसांकडून अपघाताचा तपास सुरू : अपघाताची माहिती मिळताच इस्लापूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करून अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी केली. चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण कशामुळे सुटले, तसेच घाटातील रस्त्याची परिस्थिती आणि इतर तांत्रिक बाबींचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.
अपघातामुळे तोटंबा घाट परिसरात काही काळ शोकाकुल वातावरण होतं. घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. झाडावर आदळलेल्या कमांडर जीपची अवस्था पाहून अपघाताची तीव्रता स्पष्ट होत होती.
दरम्यान, या दुर्घटनेत तिघांचा मृत्यू झाल्यानं तेलंगणा राज्यातील पारडी गावावर शोककळा पसरली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, जखमी भाविकांच्या नातेवाईकांकडून त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. जखमींवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघाताचं नेमकं कारण तपासानंतर स्पष्ट होईल, अशी माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी चंद्रशेखर कदम यांनी दिली.
हेही वाचा