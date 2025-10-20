ETV Bharat / state

नागपूर जिल्ह्यातील नावीन्यपूर्ण संजीवनी योजनेंतर्गत दोन टप्प्यात एकूण 755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप

सामाजिक न्याय विभागाचा हा विविध योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना थेट लाभ पोहोचविण्याचा उपक्रम याचेच द्योतक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 11:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर- प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार हा उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने 755 ई-रिक्षा, सायकल यासह स्ट्रीट फूडसाठी कार्ट आणि महत्त्वाच्या वस्तूंचे वाटप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक व्यापक विचार आम्ही बाळगला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकातील माणसाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जी दूरदृष्टी बाळगली, ती प्रत्यक्षात आम्ही समाजातील विविध घटकांना प्रत्ययास देत आहोत. त्यांना अभिप्रत असलेल्या सामाजिक विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध असून, सामाजिक न्याय विभागाचा हा विविध योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना थेट लाभ पोहोचविण्याचा उपक्रम याचेच द्योतक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. नागपूरच्या स्व. ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आलेल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या समारंभात ते बोलत होते.

755 e-rickshaws distributed to persons with disabilities
755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप (Source- ETV Bharat)

6 हजार 334 सायकलींचे वाटप : जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका नागपूर अंतर्गत आशा तसेच अंगणवाडी सेविकांना सायकलींचे वितरण करण्यात आले. विशेषत: दिव्यांग लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी एकूण 755 ई-रिक्षा वितरित करण्यात आल्या. यातील 200 ई-रिक्षा पहिल्या टप्प्यात तर 555 ई-रिक्षा दुसऱ्या टप्प्यात वितरित करण्यात आल्या. जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांना कार्यालयीन सुविधेसाठी एकूण 6 हजार 334 सायकलींचे वाटप करण्यात आले. प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने ई-रिक्षा आणि इतर वैयक्तिक लाभ योजना वाटप समारंभास राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अतुल सावे, आशिष जयस्वाल, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, मनपा आयुक्त अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

755 e-rickshaws distributed to persons with disabilities
755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप (Source- ETV Bharat)

50 लाख दीदी आता लखपतीदीदी : वंचित घटकांना स्वयंरोजगाराची साधने मिळण्यासाठी आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून शासन प्रयत्नरत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण महिलांनाही मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली आहे. राज्यात आपण 25 लाख दीदींना लखपती केले आहे. आजच्या घडीला राज्यात सुमारे 50 लाख दीदी आता लखपती दीदी झाल्या आहेत. लवकरच 1 कोटी दीदींना लखपती करण्याचा संकल्प आपण पूर्ण करू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

755 e-rickshaws distributed to persons with disabilities
755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप (Source- ETV Bharat)

वाडी, वस्तीवर शासनाचे विशेष कॅम्प लावले - सीएम : नागपूर जिल्ह्यातील मांग-गारुडी आणि इतर वंचित घटकातील व्यक्तींना विकासाच्या प्रवाहात घेण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्येक वाडी वस्तीवर जाऊन शासनाचे विशेष कॅम्प लावले. यातून या समाजाला त्यांच्या हक्काचे ओळखपत्र मिळाले. यामुळे रमाई आवास यांसारख्या योजना प्रभावीपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे आता सहज शक्य झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्याचा गौरव केला. तर जिल्ह्यातील प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीला ऊर्जा दाता करण्याची नावीन्यपूर्ण योजना राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी मांडली. यानुसार नावीन्यपूर्ण योजनेतून प्रत्येक आदिवासी घरावर सौरऊर्जा देण्याचे नियोजन झाले. या योजनेतील उपयोगीता लक्षात घेऊन लवकरच अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्ग घटकातील उपेक्षित लोकांनाही या योजनेचा लाभ पोहोचवू असे, सूतोवाच त्यांनी केले.

755 e-rickshaws distributed to persons with disabilities
755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप (Source- ETV Bharat)

1 हजार महिला बचत गटांना प्रतिगट 1 लाखांचा निधी- बावनकुळे : स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने अधिकाधिक महिलांना आपल्या व्यवसायाला आकार देता यावा, त्यांच्या व्यावसायिक कल्पना प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी जिल्ह्यातील 1 हजार महिला बचत गटांना प्रतिगट 1 लाख रुपयांचा निधी लवकरच उपलब्ध करून देऊ, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजनेंतर्गत सुमारे 20 कोटींचा निधी सामाजिक न्यायासाठी, वंचित घटकातील लोकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून आपण उपयोगात घेतला आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजनानांही आपण अधिक गती देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

755 e-rickshaws distributed to persons with disabilities
755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप (Source- ETV Bharat)

'स्वप्न ते सत्य' कॉफी टेबल बुकचे अनावरण : यावेळी जिल्हा माहिती कार्यालयाने निर्मिती केलेल्या रमाई घरकुल योजनेच्या लघुपटाचे याचबरोबर 'स्वप्न ते सत्य' कॉफी टेबल बुकचे अनावरण करण्यात आले. कामठी तालुक्यातील वारेगाव शाळेतील अॅडव्हेंचर पार्कचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन या समांरभात करण्यात आले. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान आणि सबळीकरण योजनेंतर्गत प्रातिनिधिक स्वरूपात 6 लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते शेत जमिनीची कागदपत्रं वाटप करण्यात आलीत. एकूण 49 एकर 23 लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा देण्यात आला.

हेही वाचाः

"मजबुरीचं नाव ठाकरे परिवार, केवळ स्वार्थासाठी दोन्ही भाऊ एकत्र"; नवनीत राणांची ठाकरे बंधुवर जळजळीत टीका

शाहूवाडीत बिबट्याचा कहर ?; वृद्ध दाम्पत्याचा बळी, दिवाळीपूर्वी गावावर दु:खाचं सावट

TAGGED:

E RICKSHAWS DISTRIBUTED
NAGPUR E RICKSHAWS
संजीवनी योजना
SANJEEVANI YOJANA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.