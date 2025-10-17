महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी लागणार तब्बल 5 लाख कर्मचारी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेतल्या जाणार असल्याने मतदान केंद्रांची संख्या विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीपेक्षा खूप जास्त असणार आहे.
Published : October 17, 2025 at 2:42 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका, 246 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्या अशा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या तीन ते चार महिन्यांत होणार आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशाप्रकारे व्यापक पातळीवर एकत्रित निवडणूक होत असल्यानं, मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासणार आहे. निवडणूक आयोगानं केलेल्या प्राथमिक नियोजनानुसार, या सर्व निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी तब्बल 5 लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार असून, इतक्या कर्मचाऱ्यांची जमवाजमव करण्याचं मोठं आव्हान आयोगासह सरकारवर असणार आहे.
20 टक्के कर्मचारी राखीव ठेवणार : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेतल्या जाणार असल्याने मतदान केंद्रांची संख्या विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीपेक्षा खूप जास्त असणार आहे. राज्यात साधारण 90 हजार ते एक लाखपेक्षा अधिक मतदान केंद्रे उभारली जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर सरासरी 4 ते 5 कर्मचारी (एक केंद्रप्रमुख आणि 3 ते 4 मतदान अधिकारी) आवश्यक असतात. याशिवाय 20 टक्के राखीव कर्मचारीही ठेवले जातात. उदाहरणार्थ, जर एक लाख मतदान केंद्रे असतील आणि प्रत्येक केंद्रावर 5 कर्मचारी लागले, तर केवळ मतदान कर्मचाऱ्यांची संख्या 5 लाख होते. यात प्रशासन, मतमोजणी आणि सुरक्षा दलाचे मनुष्यबळ जोडले तर हा आकडा 7 लाखांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक जाऊ शकतो, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील एका अधिकाऱ्यानं दिली.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची झाली बैठक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीसंदर्भात नुकतीच आयोगाच्या कार्यालयात राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्य सचिव राजेश कुमार, आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा आदी उपस्थित होते. या निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ते प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश वाघमारे यांनी यावेळी दिले.
काय म्हणाले निवडणूक आयुक्त? : याविषयी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश म्हणाले, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. राज्य निवडणूक आयोगातही काही जागा रिक्त आहेत. एकूण मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत संबंधित विभागांना अवगत करण्यात यावे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. गरजेनुसार भरारी पथके, चेकपोस्ट, तक्रार निवारण केंद्र इत्यादींची व्यवस्था करण्यात यावी. सर्व ठिकाणी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त असावा. आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने संपूर्ण यंत्रणेने सजग राहणे आवश्यक आहे. कुठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी," असे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितलं.
दिवाळीनंतर आचारसंहिता लागण्याची शक्यता
- सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारत निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता, बोर्ड परीक्षा आणि ईव्हीएम खरेदी यासारख्या कारणांचा हवाला देत मुदतवाढ मागितली होती, पण न्यायालयाने ही शेवटची मुदत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यात निवडणुका तीन टप्प्यात घेण्याचे नियोजन आहे, ज्यात पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत, तर नंतर महानगरपालिका आणि इतर संस्थांच्या. दिवाळीनंतर या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.
- या निवडणुकांसाठी 1 जुलै 2025 पर्यंतची मतदार यादी वैध मानली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धतीने जागा वाटप केले जाईल, तर एससी आणि एसटी आरक्षण निश्चित राहील. राज्यातील राजकीय पक्षांनीही या निवडणुकांसाठी तयारी सुरू केली असून, महाविकास आघाडीने पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
