बुलढाण्यात लवकरच 150 ईव्ही बसेस दाखल होणार; चार्जिंग करण्यासाठी फक्त दीड तास लागणार!

राज्यभरात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि आधुनिक सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ईव्ही बसेस दाखल केल्या जात आहेत.

Electric Vehicle Bus
ईव्ही बससाठी चार्जिंग स्टेशन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 14, 2025 at 7:43 PM IST

1 Min Read
बुलढाणा : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) ताफ्यात पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) बसेसचा समावेश वाढत आहे. राज्यभरात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि आधुनिक सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ईव्ही बसेस दाखल केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठी सुविधा उपलब्ध होणार आहे. जिल्ह्यातील सात आगारांसाठी विद्यार्थी, प्रवासी आणि राजकीय नेत्यांच्या सततच्या मागणीनुसार एकूण 150 ईव्ही बसेसची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला यश आलं असून, लवकरच या बस दाखल होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात या आठवड्यात 12 बसेस बुलढाणा जिल्ह्यात दाखल होणार असल्याची माहिती, विभागीय नियंत्रक शुभांगी शिरसाट यांनी दिली.



चार्जिंग स्टेशनची उभारणी : उर्वरित बस टप्प्याटप्प्याने काही दिवसात येतील. यामुळं जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रवाशांना पर्यावरणपूरक, आरामदायी आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळेल. या ईव्ही बससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशनचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. बुलढाणा आगार परिसरात चार्जिंग स्टेशनची उभारणी पूर्णत्वाकडं जात आहे. एकूण 17 चार्जिंग मशीन बसवल्या जाणार आहेत. त्यापैकी सध्या 9 मशीन पूर्णपणे इन्स्टॉल झाल्या असून, उर्वरित मशीन लवकरच कार्यान्वित होतील. एका बसला 100 टक्के चार्जिंग करण्यासाठी फक्त दीड तास लागणार आहे. दिवसभर चार्जिंगची व्यवस्था राहील. पूर्ण चार्ज झाल्यानंतर ही बस एकदा 250 किलोमीटर अंतर सहज पार करेल, अशी माहिती शुभांगी शिरसाट यांनी दिली.



ईव्ही बसने प्रवास करण्यास कुठलीही भीती बाळगू नये : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली आहे. बसमध्ये आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसवल्या आहेत. त्यामुळं प्रवाशांनी ईव्ही बसनं प्रवास करण्यास कुठलीही भीती बाळगू नये, असं आवाहन बुलढाणा विभागीय नियंत्रक शुभांगी शिरसाट यांनी केलं आहे. त्या म्हणाल्या, "ईव्ही बस पर्यावरणासाठी लाभदायी असून, प्रवाशांसाठीही सुरक्षित आणि आरामदायी आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या बसचा वापर करावा. या उपक्रमामुळं बुलढाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक होईल. राज्य सरकारच्या ईव्ही धोरणाला यामुळं बळ मिळेल."

