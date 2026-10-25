'कर्जतचा प्रकल्प पर्यावरणपूरकच, विरोधकांचं फेक नॅरेटिव्ह म्हणजे महाराष्ट्रविरोधी धोरण'; देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरेंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे.
Published : October 25, 2026 at 4:38 PM IST
मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरेंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप करत विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींनी सरकारवर निशाणा साधला. या वादावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट प्रतिक्रिया देत विरोधकांचा आरोप खोडून काढला.
"प्रकल्प हा संपूर्णपणे पर्यावरणाला पूरक असाच प्रकल्प असून, विरोधकांकडून केवळ फेक नॅरेटिव्ह पसरवण्याचं काम सुरू आहे," असा जोरदार हल्लाबोल मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, खोटा नॅरेटिव्ह तयार करणं म्हणजे महाराष्ट्रविरोधी कृत्य आहे. या प्रकल्पामुळे कोणाचीही उपजीविका नष्ट होणार नाही आणि जर तशी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्यांच्या पुनर्वसनाचा योग्य विचार केला जाईल. "हा संपूर्ण प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पूर्ण केला जाईल," असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, "समाजातील सर्व घटकांचा विचार करूनच या प्रकल्पाचं नियोजन करण्यात आलं आहे. परंतु, केवळ राजकीय स्वार्थापोटी या विकासात्मक प्रकल्पाला विरोध केला जात असेल, तर ते अत्यंत अयोग्य आहे."
90 हजार झाडं लावणार - "कंपनीने पाण्याच्या साठवणुकीसाठी जागा घेतली आहे. त्याच्या बदल्यामध्ये तीनपट जागा कंपनीने वनविभागाला दिली आहे. वनविभाग हा कंपनीच्या खर्चानं एकूण 90 हजार झाडं लावणार आहे. क्लीन पॉवर मिळाली नाही तर आपण कोळश्याची पॉवर घेऊ. तीन हजार मेगावॅट थर्मल पॉवर निर्माण करताना जे प्रदुषण तयार होतं ते संपवण्यासाठी 28 कोटी झाडं लावावी लागतील, हे सगळं करण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यासाठी आपण हा प्रकल्प तयार करत आहोत." असं मुख्यंमत्र्यांनी म्हटलं आहे.
राजकारण करायचं काम विरोधकांनी करु नये - "हा प्रकल्प पर्यावरपूरक आहे. भीमाशंकर मंदिरापासून हा प्रकल्प 20 किलोमीटर दूर आहे. सगळी गुंतवणूक राज्यात आहे, रोजगार राज्यात आहे. त्यावर पहिला अधिकारही महाराष्ट्राचा असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात एवढे विकासाचे प्रकल्प तयार होत आहेत. त्यासाठी क्लीन पॉवरची गरज राज्याला आहेच. प्रदूषण न करता तयार होणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध करण्याचं काही कारण नाही, त्यामुळे फेक नॅरेटिव्ह करुन राजकारण करायचं काम विरोधकांनी करु नये," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
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