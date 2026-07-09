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मुंबई गोवा महामार्गावरील काम पूर्ण होईपर्यंत टोलमाफीची मागणी

मुंबई गोवा महामार्गावरील काम पूर्ण होईपर्यंत टोलमाफीची मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली. स्थानिकांसाठी ठराविक मर्यादेनंतर फक्त 15 रुपयांचा टोल द्यावा लागणार.

विधान भवन
विधान भवन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 5:34 PM IST

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मुंबई : मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील रखडलेल्या कामामुळे वाहनचालकांना होत असलेल्या गैरसोयीचा मुद्दा गुरुवारी विधान परिषदेत उपस्थित झाला. आमदार निरंजन डावखरे यांनी महामार्गाचं काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुली थांबवण्यात यावी, तसंच टोलनाक्यांच्या परिसरातील स्थानिक ग्रामस्थांना टोलमधून वगळण्यात यावं, अशी मागणी केली.

यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती दिली. स्थानिक नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं विशेष सवलत लागू केली असून, स्थानिक वाहनधारकांनी एका महिन्यात 200 वेळा टोलनाका ओलांडल्यानंतर त्यानंतरच्या प्रत्येक प्रवासासाठी केवळ 15 रुपये टोल आकारला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. यामुळे दररोज टोलनाक्यावरून प्रवास करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल, असंही सामंत यांनी सांगितलं.


रस्ते अपघातातील जखमींना वेळेत उपचार मिळावेत आणि नागरिकांनी मदतीसाठी पुढे यावे, यासाठी केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या 'प्रधानमंत्री राहत' योजनेची माहितीही सामंत यांनी सभागृहात दिली. या योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील जखमींना अपघातानंतरच्या पहिल्या सात दिवसांसाठी किंवा कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार उपलब्ध करून दिले जातात. या उपचारांचा खर्च केंद्र सरकार उचलते. अपघातग्रस्ताला 'गोल्डन अवर'मध्ये सुरक्षितपणे रुग्णालयात दाखल करणाऱ्या मदतकर्त्याला 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अपघातग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळावेत आणि नागरिकांनी कोणतीही भीती न बाळगता मदतीसाठी पुढे यावे, हा या योजनेचा उद्देश असल्याचं सामंत यांनी सांगितलं.

मुंबई गोवा महामार्गावरील रखडलेली कामे, टोलमाफीची मागणी, स्थानिकांना दिलेली टोल सवलत आणि अपघातग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारच्या नव्या सुविधांमुळे सभागृहात या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. स्थानिकांना दिलासा देतानाच रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्याच्या दृष्टीने या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

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TAGGED:

TOLL WAIVER
मुंबई गोवा
टोलमाफीची मागणी
15 रुपये टोल
MUMBAI GOA HIGHWAY

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