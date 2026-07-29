आजचा युवक सरकार बदलू शकतो, अभिजीत दिपके यांचा सरकारला इशारा
आता जर सरकारने सुधारणा केली नाही तर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतलाय, पुढे सरकार बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा अभिजित दिपके यांनी दिला.
Published : July 29, 2026 at 5:35 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके आपल्या घरी परतला विमानतळावर तिच्या कुटुंबीयांनी त्याचं जंगी स्वागत केलं. यावेळी त्याच्या आई-वडिलांनी त्याला जवळ कवटाळून घेत त्याचा अभिनंदन केलं. कुटुंबीयांच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रु आले होते. शहरात येताच अभिजीतने सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला. चाळीस दिवसांनी घरी आल्याचा आनंद आहे, आधी आंदोलन सुरू होतं, जंतरमंतरवर आंदोलन झालं. त्याला यश आलं त्याचा आनंद आहे. सरकारने आता सुधारावे, रस्त्यावर विद्यार्थ्यांचे रक्त वाहिले, आता पोलीस विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन त्रास देत आहेत. हे बरोबर नाही, आता जर सरकारने सुधारणा केली नाही तर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला पुढे सरकार बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा अभिजित दिपके यांनी दिला.
आंदोलन करणारे देशद्रोही नव्हते - कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने दिल्ली येथे जंतर-मंतरवर नीट पेपर फुटीबाबत आंदोलन केलं. जवळपास 36 दिवस हा संघर्ष सुरू राहिला आणि शेवटी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश आलं, याचा केंद्रबिंदू राहिले अभिजीत दिपके. आंदोलनात यश मिळाल्यानंतर ते प्रथमच आपल्या घरी पोहोचले, त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत असताना आंदोलन करणारे कोणी देशद्रोही नाही तर या देशाचे भविष्य होते असं विधान केलं. आंदोलन करताना देशभरातून मोठा प्रतिसाद आम्हाला मिळाला. वेगवेगळ्या राज्यातून विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं आंदोलनात सहभागी झाले होते. मात्र सरकारनं वीस तारखेला ज्या पद्धतीनं लाठीहल्ला केला, याच विद्यार्थ्यांचं रक्त रस्त्यावर सांडलं होतं. आता आंदोलन झालं मात्र पोलीस विद्यार्थ्यांना त्रास देत आहेत. त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देखील देत आहेत. आमच्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागू शकतो, तर सरकार देखील तो बदलू शकतो. त्यामुळे सरकारने आता विद्यार्थ्यांना त्रास देऊ नये असा इशारा अभिजीत दिपके यांनी दिला.
आई वडिलांनी समाधान व्यक्त केलं - अभिजीतच्या येण्यामुळे खूप आनंद होत असल्याचं मत आई-वडिलांनी व्यक्त केलं. "अभिजीत आंदोलन करत असताना नेहमी चिंता लागायची. तो अनेकवेळा फोन उचलत नव्हता, त्यामुळे नेहमी भीतीच्या सावटाखाली आम्ही असायचो. रात्र रात्रभर फक्त त्याच्या फोनची वाट बघत जागं राहावं लागत होतं. मात्र त्याचा आवाज ऐकला की आपोआपच आम्हाला समाधान वाटत होतं. आज तो परत येतोय त्यामुळे आजचा दिवस आमचा आनंदाचा दिवस आहे. आज गुरुपौर्णिमा आहे, आता तोच आमचा गुरू झालाय. कारण ज्या पद्धतीने देशात त्यांनी आंदोलन केलं, विद्यार्थ्यांसाठी लढा लढला त्याने एका गुरुचं काम केलं आहे. त्यामुळे त्याला गुरू म्हणणं काही चुकीचं राहणार नाही", असं मत आई अनिता दिपके यांनी व्यक्त केलं.
त्याने नोकरी सोडून विद्यार्थ्यांसाठी लढा दिला - अभिजीत विमानाने छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल झाले त्यावेळी त्याचे वडील भगवान दिपके यांना अश्रू अनावर झाले. "आजकाल दहा बाय दहाचे दुकान कोणी रिकामे करत नाही, मात्र अभिजीतने अमेरिकेत असलेली नोकरी सोडून तो फक्त आणि फक्त विद्यार्थ्यांसाठी भारतात आला. त्याने जो लढा लढला तो सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात होता आणि त्याला यश आले. आता सर्व लोकांनी त्याला सांभाळून घेण्याची गरज आहे. तो जेव्हा आंदोलन करत होता, त्यावेळी आम्ही त्याला सतत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होतो. मात्र त्याच्यासोबत बोलणं होत नसायचं. मात्र, आज तो परत येतोय त्याला आता घरीच आराम करण्याचा सल्ला आम्ही देणार आहोत", असं मत वडील भगवान दिपके यांनी व्यक्त केलं.
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