अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस; मुख्यमंत्री अंतिम आठवडा प्रस्तावावर काय उत्तर देणार?
राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, शिक्षण, नगरविकासाचे प्रश्न, ग्रामीण भागातील प्रश्न, अजित पवार यांचा अपघात की घातपात अशा अनेक विषयांवर विरोधी पक्षाच्या आमदारांकडून भाषण केली जाताहेत.
Published : March 25, 2026 at 9:21 AM IST
मुंबई- आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. गेले महिनाभर सुरू असलेल्या अधिवेशनात अनेक मुद्दे चर्चेला आले. अजित पवारांचा शोक प्रस्ताव, राज्याचा अर्थसंकल्प, अजित पवारांच्या घातपाताचा संशय, धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण, सातारा जिल्हा परिषद, पालकमंत्र्यांना मारहाण प्रकरण, विधान परिषदेत उद्धव ठाकरे, नीलम गोऱ्हे यांच्यासह 9 आमदारांची निवृत्ती असे अनेक विषय या अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी राहिले. त्याचबरोबर हे अधिवेशनही विरोधी पक्षनेत्याविनाच पार पडले. आता अंतिम आठवडा प्रस्तावावर दोन्ही सभागृहात चर्चेला सुरुवात झालीय. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, शिक्षण, नगरविकासाचे प्रश्न, ग्रामीण भागातील प्रश्न, अजित पवार यांचा अपघात की घातपात अशा अनेक विषयांवर विरोधी पक्षाच्या आमदारांकडून भाषण केली जाताहेत. आज शेवटच्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय उत्तर देतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
कर्नाटक सरकारने घेतला अजित पवारांच्या अपघाताचा ‘एफआयआर’ : राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या चर्चेला सुरुवात केली. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर VSR या कंपनीवर अनेक आरोप लावण्यात आले. त्याची सीआयडी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार, विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली होती. पण या विषयाची वेगळी चर्चा न घेता अंतिम आठवडा प्रस्तावात बोलण्याची मुभा विरोधी पक्षाला देण्यात आली.
आता गृहमंत्र्यांनी हा एफआयआर केंद्रस्थानी ठेवून चौकशी करावी- पवार : “अजित पवार यांनी सकाळी 7 ते रात्री 12 पर्यंत लोकहिताची कामे केली. 22 वर्षे ते या राज्याचे मंत्री राहिले. पण तरीही त्यांच्या अपघाताबाबत महाराष्ट्रात एफआयआर घेतला गेला नाही. पण कर्नाटक सरकारने याबाबत एफआयआर नोंदवला असून, तो राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे पाठवण्यात आलाय. आता गृहमंत्र्यांनी हा एफआयआर केंद्रस्थानी ठेवून चौकशी करावी,” अशी मागणी रोहित पवार यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावातून सरकारकडे केलीय.
महिलांवरील अत्याचार, भोंदूबाबासह भ्रष्टाचारावरून हल्लाबोल : काँग्रेसचे विधिमंडळाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही मंगळवारी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर भाषण केलंय. या भाषणात महाराष्ट्रातील ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था, महिलांवरील वाढते अत्याचार, ड्रग्जचा विळखा आणि वाढलेली भोंदूगिरी यावरून त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. अशोक खरात प्रकरणावर बोलताना त्यांनी या प्रकरणात आयपीएस,आयएएस आणि महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. लोकांच्या भावनांचा गैरफायदा घेऊन खरातने संपत्ती कमावली, असा आरोप केलाय.
2025 मध्ये गुन्ह्यांचा आकडा 1 लाख 8 हजारांवर : त्याचबरोबर राज्यातील महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 23 टक्के वाढ झाली असून, 2025 मध्ये गुन्ह्यांचा आकडा 1 लाख 8 हजारांवर पोहोचला आहे. तसेच भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बोलताना शिक्षण विभागातील 156 कोटींच्या गणवेश टेंडरपासून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमधील 35 टक्के कमिशनपर्यंत सरकार केवळ पैसे कमावण्यात गुंतले असल्याचे ते म्हणाले. सरकारमधीलच एक आमदार कार्यकर्त्यांना 35 टक्के कमिशन दिल्याचे सांगतो, मग हे कमिशन येते कुठून, असा सवाल उपस्थित करत राज्यात 35 टक्के कमिशनखोरी सुरू असल्याची कबुलीच आमदार देत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी अंतिम आठवडा भाषणात केला. या नेत्यांसोबत राष्ट्रवादी (शरद पवार) आमदार जयंत पाटील, शिवसेना (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे असे अनेक नेते भाषण करणार आहेत. यात होणाऱ्या विविध आरोपाबाबत मुख्यमंत्री काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
कोकणातील शेतकऱ्यांना मदत? : कोकणातील शेतकऱ्यांचं अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे आंबा, काजूच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. त्याचबरोबर इतर फळबागांचंही नुकसान झालंय. हे अधिवेशन संपण्याआधी याबाबत मदत जाहीर करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्यानुसार आज कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का? याकडेही लक्ष लागलं आहे. याचबरोबर विविध प्रश्न, लक्षवेधी आणि विधेयके याबाबतही चर्चा होणार आहे. यानंतर अधिवेशनाची सांगता झाल्यावर विरोधक आणि सत्ताधारी यांची पत्रकार परिषद होणार आहे. यात या अधिवेशनातून लेकांना काय मिळालं? याबाबत बोललं जाणार आहे.
हेही वाचाः