अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानकावर चोरीच्या घटनांना मोठा आळा; महिला चोराचं जाळं उद्ध्वस्त

अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक परिसरात चोरीच्या अनेक घटना घडतात. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य परिवहन मंडळ आणि पोलिसांनी संयुक्त उपक्रम राबवला आहे.

अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 2:20 PM IST

अमरावती : अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानकावर पूर्वी प्रवाशांच्या गर्दीचा फायदा घेत चोरांनी चोरीचा सपाटा लावला होता. विशेष म्हणजे यात महिला चोरांचं प्रमाण अधिक होतं. गतवर्षी 40 ते 45 चोरीच्या घटना घडल्या होत्या. यावर्षी राज्य परिवहन महामंडळ आणि पोलिसांच्या संयुक्त उपाययोजनांमुळं चोरीच्या घटनांमध्ये मोठी घट झाली आहे. यावर्षी केवळ चोरीच्या अकरा घटनांची नोंद झाली आहे.

पोलीस चौकी अन् सीसीटीव्ही कॅमेरे : "बस स्थानक परिसरात राज्य परिवहन महामंडळानं एकूण 10 सीसीटीव्ही कॅमेरे तर पोलिसांनी 4 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. यासोबतच पोलीस चौकीत तीन कर्मचारी सकाळी 9 ते रात्री 9 या वेळेत तैनात असतात. बारीक नजर, वारंवार पेट्रोलिंग आणि प्रतिबंधक कारवाईमुळं चोरांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे," अशी माहिती पोलीस कर्मचारी सुनील हुलगुंडे आणि वैशाली मानमोडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

अकरा महिला चोरांवर कारवाई : "यवतमाळ, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यातील महिला चोरांची टोळी अमरावतीमध्ये रिक्षा प्रवाशी आणि मध्यवर्ती बस स्थानकावर प्रवाशांच्या गर्दीचा फायदा घेत चोरी करत होती. अनेक दिवसांपासून हा प्रकार सुरू होता. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं आत्तापर्यंत एकूण अकरा महिला चोरांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळं संघटित चोरीच्या प्रकाराला आळा बसला. विशेष म्हणजे या कारवाईचा धसका घेऊन इतर लहान-मोठे चोर चोरी करताना विचार करतात," असं पोलीस कर्मचारी सुनील हुलगुंडे यांनी सांगितलं.

पोलिसांमुळं प्रवाशांना दिलासा : "मध्यवर्ती बस स्थानकावर कारवाई दरम्यान पकडलेल्या चोरांकडून मिळालेले दागिने, रोख रक्कम आणि बाकी वस्तू प्रवाशांना परत केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी पुण्यावरून आलेल्या एका दाम्पत्याचे चार लाख रुपये किंमतीचे दागिने मध्यवर्ती बस स्थानकात चोरी झाले होते. याप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी बस स्थानकात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचा वापर केला. तसंच तपासाचे चक्र फिरवत पोलिसांनी आरोपींना तत्काळ अटक केली. चोरांची चौकशी करून दागिने दाम्पत्याला परत केले. विशेष म्हणजे आमच्या या कामाचं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कौतुक केलं," अशी माहिती सुनील हुलगुंडे यांनी दिली.

रात्री पोलिसांची गस्त : "बस स्थानकावर असणाऱ्या पोलीस चौकीत सकाळी 9 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत पोलीस कर्मचारी तैनात असतात. रात्री मात्र पोलिसांची गस्त सातत्यानं सुरू राहते. शहर कोतवाली पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक कोटनाके हे स्वतः अनेकदा रात्री गस्तीवर येतात. याठिकाणी संशयित व्यक्तीची सातत्यानं चौकशी केली जाते. सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि कडक पोलीस बंदोबस्तामुळं मध्यवर्ती बसस्थानकात चोरीचं प्रमाण कमी झालं," असं पोलीस कर्माची वैशाली मानमोडे यांनी सांगितलं.

अशी ठेवली जाते नजर :

  • संशयित प्रवाशांचं आधार कार्ड तपासलं जातं.
  • संशयितांची वारंवार चौकशी केली जाते.
  • बसमध्ये चढण्यासाठी गर्दी असताना त्याठिकाणी पोलीस उभे राहतात.
  • आपले दागिने, पैसे जपून ठेवा याबाबत पोलीस चौकीतून वारंवार सूचना दिल्या जातात.
  • सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून सर्व हालचाली टिपल्या जातात.

