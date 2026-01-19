विकासकामांच्या जोरावर ठाण्याच्या महापौर पदावर भोईर कुटुंबाचा दावा; उपमुख्यमंत्री शिंदेंची घेणार भेट
ठाण्यात भोईर कुटुंबानं विकासकामं आणि पक्षाकडून आश्वासन मिळाल्याचं सांगत महापौर पदावर दावा केला आहे. ते यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहेत.
ठाणे : मागील 40 वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव, ठाण्यातील सर्वाधिक मताधिक्य, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत पक्षाला मिळवून दिलेलं भरघोस मतदान आणि एकाच कुटुंबातील चार नगरसेवकांवर ठाणेकरांनी दाखवलेला विश्वास या बळावर बाळकूम येथील देवराम भोईर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी महापौर पदावर दावा केलाय. पक्षप्रवेशावेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची हीच वेळ असल्याचं सांगत ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहेत.
ठाणे महापौर पदावर केला दावा : सर्व 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत 22 जानेवारीला काढली जाणार आहे. त्यानंतर महापौर पदासाठी निवडणूक होऊन सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न सर्वच पक्षांकडून होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भोईर कुटुंबानं आत्मविश्वासानं आपला दावा मांडला आहे. दिवंगत नेते आनंद दिघे आणि माजी विधानपरिषद उपसभापती वसंत डावखरे यांचे सहकारी देवराम लक्ष्मण भोईर हे सलग आठवेळा नगरसेवक राहिले आहेत. त्यांनी स्थायी समिती सभापती आणि विरोधी पक्षनेते अशी महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. त्यांचा मुलगा संजय भोईर यांनीही हीच पदं सांभाळली असून दोन्ही सुना नगरसेविका आहेत. त्यामुळं प्रभाग क्रमांक आठ पूर्णपणे भोईर कुटुंबाच्या ताब्यात आहे. मागील महापौर निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांनी एका वर्षासाठी महापौर पद देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, मात्र राजकीय अडचणींमुळं ते पूर्ण होऊ शकलं नाही. शिवसेनेतील फुटीनंतर पुन्हा हे आश्वासन मिळाल्यानं आता भोईर कुटुंबानं ठाणे महापौर पदावर ठाम दावा केलाय.
पक्षांतर्गत विरोधकांमुळं नुकसान : मागील वेळेचे ठाण्याचे मानाचे समजले जाणारे महापौर पद हुकले आणि यावेळी तर शिवसेनेच्या अंतर्गत विरोधकांमुळं संजय भोईर यांचे भाऊ निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. पक्षाला मजबूत करण्याचं काम करताना पक्षातील काही लोक भोईर कुटुंबाचा द्वेष करत आहेत. यामुळं अपक्ष निवडणूक लढणारे भूषण भोईर नगरसेवक झाले नाहीत असा घरचा आहेर देखील महापौर पदावर दावा करताना संजय भोईर यांनी दिला.
आमदारांना लाजवेल एवढी कामं केली : ठाण्यातील कोणत्याही आमदार आणि खासदारानं जेवढी विकासकामं केली नसतील, तेवढी विकासकामं भोईर कुटुंबानं प्रभाग आठमध्ये केली आहेत. सर्व सुख-सुविधा या प्रभागात आहेत. त्यामुळं महापौर पद मिळावं, असा दावा भोईर कुटुंबानं केला आहे.
फक्त विमानतळ बाकी : भोईर कुटुंबाच्या प्रभागात 70 हजार मतदार आहेत. मात्र प्रत्यक्षात लाखो लोक या भागात राहात आहेत. त्यामुळं एका विधानसभेचं मतदान आम्हाला मिळतं असा दावा भोईर कुटुंबानं केलाय. जलवाहतूक सुविधा, सिमेंट रोड, पाणी यापासून मुंबई विद्यापीठाचं उपकेंद्र एवढं सगळं आमच्या प्रभागात आहे. जलवाहतूकीपासून समृद्धी महामार्ग या भागातून जातो. फक्त विमानतळाचीच कमतरता आपल्या प्रभागात असल्याची खंत संजय भोईर यांनी व्यक्त केली आहे.
