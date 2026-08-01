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TISS चा 86 वा दीक्षांत सोहळा ऐनवेळी स्थगित; सरन्यायाधीश सूर्यकांत होते प्रमुख पाहुणे, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी

अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळं पदवी घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या विद्यार्थी, पालक आणि माजी विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

TISS
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 10:40 PM IST

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मुंबई : मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) चा 86 वा दीक्षांत समारंभ ऐनवेळी स्थगित करण्यात आला आहे. 2 ऑगस्ट 2026 रोजी होणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी रात्री उशिरा संस्थेनं विद्यार्थ्यांना ई-मेल पाठवून कार्यक्रम स्थगित करण्यात आल्याची माहिती दिली. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळं पदवी घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या विद्यार्थी, पालक आणि माजी विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

"अनपेक्षित परिस्थिती" असा उल्लेख : या दीक्षांत समारंभासाठी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार होते. त्यामुळं यंदाच्या कार्यक्रमाकडे विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांचं आणि संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांचं विशेष लक्ष लागलं होतं. मात्र, ऐनवेळी कार्यक्रम स्थगित झाल्यानं अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे. TISS प्रशासनानं विद्यार्थ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये कार्यक्रम स्थगित करण्याचे कारण म्हणून केवळ "अनपेक्षित परिस्थिती" असा उल्लेख केला आहे. या ई-मेलमध्ये कार्यक्रम पुढं ढकलण्यामागे सुरक्षा कारणे, कोणताही विरोध किंवा इतर कोणत्याही कारणाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

सुधारित तारीख लवकरच कळवली जाईल : संस्थेनं विद्यार्थ्यांना पाठवलेल्या संदेशात म्हटलं आहे की, अप्रत्याशित परिस्थितींमुळं 2 ऑगस्ट 2026 रोजी नियोजित TISS चा 86 वा दीक्षांत समारंभ स्थगित करण्यात येत आहे. हा कार्यक्रम पदवीधर विद्यार्थी, त्यांचे कुटुंबीय, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सुधारित तारीख आणि पुढील माहिती लवकरच शेअर करण्यात येईल. दरम्यान, काही विद्यार्थी संघटना आणि सीजेपीकडून संभाव्य विरोध तसंच सुरक्षेच्या कारणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या चर्चांना TISS प्रशासनानं अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. संस्थेनं आपल्या अधिकृत निवेदनात किंवा विद्यार्थ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

सुरक्षिततेचं कारण : TISS नं नंतर जारी केलेल्या सार्वजनिक निवेदनात परिसरातील अनुकूल वातावरण आणि सर्वांच्या सुरक्षिततेचा व कल्याणाचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थी, त्यांचे कुटुंबीय, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. याबाबत माहिती देताना TISSच्या स्टुडंट कोऑर्डिनेटर हेड सारिका थोरात यांनी सांगितलं की, "दीक्षांत समारंभासंदर्भात संबंधित विद्यार्थ्यांना ई-मेलद्वारे योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, कार्यक्रमासाठी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नियोजित उपस्थितीबाबत त्यांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला."

आर्थिक नुकसान आणि गैरसोयीचा सामना : दीक्षांत समारंभ अचानक स्थगित झाल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईबाहेरून येणारे अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय या कार्यक्रमासाठी आधीच मुंबईत दाखल झाले होते. काही विद्यार्थ्यांनी प्रवास, हॉटेल आणि इतर व्यवस्थांसाठी आधीच खर्च केला होता. त्यामुळं कार्यक्रम पुढं ढकलल्यानं आर्थिक नुकसान आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांनी संस्थेकडे दीक्षांत समारंभाची नवीन तारीख लवकर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसंच प्रवास आणि निवासासाठी झालेल्या खर्चाबाबत संस्थेने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा आणि संभ्रमाचे वातावरण : TISS हा सामाजिक विज्ञान क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य शिक्षण संस्थांपैकी एक आहे. संस्थेचा दीक्षांत समारंभ हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यामुळं यंदाचा कार्यक्रम ऐनवेळी स्थगित झाल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालं आहे. संस्थेकडून आता सुधारित तारीख आणि पुढील नियोजनाबाबत अधिकृत घोषणा कधी केली जाते, याकडं सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

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मुंबई
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस
दीक्षांत समारंभ
सरन्यायाधीश सूर्यकांत
TISS CONVOCATION

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