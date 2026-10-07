तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेल्या फळबागेवर कुऱ्हाड चालण्याची वेळ; माजी आमदार भीमराव धोंडेनी फळबागेची पाहणी करुन राज्यपालांना लिहिलं पत्र
बीडच्या आष्टी, पाटोदा शिरूर तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे फळबागा करपू लागल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे.
Published : October 7, 2026 at 7:57 PM IST
बीड - "सध्या राज्यात भयंकर दुष्काळाचं सावट असल्यानं तळहाताच्या फोडाप्रमाणे पाणी घालून जगवलेल्या फळबागा आज आपल्याच हातात कुऱ्हाड घेऊन झाडांवर चालण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे, आज ह्या फळबागा जगवणं अवघड झालं आहे, जनावरांना आणि आम्हालाच पाणी पिण्यासाठी नसल्यानं धुण्या भांड्याचं पाणी जनावरांना पाजावं लागतं, फळबांगांना पाणी नाही, तेव्हा फळबागा तोडण्याची वेळ आली", असे भावनिक उद्गार महिला शेतकरी सुलोचना बन यांनी काढले आहेत. कासारी प्रिंपरी परिसरातील महिला शेतकरी सुलोचना बन यांच्या फळबागेची पाहणी माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी केली. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथ्या जाणून घेतल्या.
माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना पत्र पाठवून आपल्या आष्टी मतदार संघातील व्यथा मांडल्या असून राज्यपाल महोदयांनी आष्टी मतदारसंघातील दुष्काळ परिस्थितीची पहाणी करावी. तत्काळ उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
दरम्यान पाहायला गेलं तर बीड जिल्ह्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे बीड जिल्ह्यातील आष्टी पाटोदा शिरूर तालुक्यात पाण्याची भीषण परिस्थिती निर्माण झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. ज्या फळबागा तळहाताच्या फोडाप्रमाणे शेतकऱ्यांनी जपल्या त्याच्यावरच आता कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आल्यानं शेतकरी अहवालदिल झाला असल्याचं चित्र पहावयास मिळत आहे.
या बातमीत उल्लेख केलेली बाग म्हणजे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशीच अवस्था या भागातील बहुतांश बागांची झालेली आहे. लोकांना प्ययला पाणी नाही, तसंच पशुधनही कसं वाचवायचं याचा प्रश्न गंभीर झालाय. त्यातच बागा करपल्यानं उत्पन्नाचं साधनच नष्ट होत आहे.
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