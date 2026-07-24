ETV Bharat / state

तिलारी धरण 75 टक्के भरलं, नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा

तिलारी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाल्याने धरण 75 टक्के भरलंय. त्यामुळे आता नदीत पाण्याचा विसर्ग करण्यात येणार आहे.

TILARI DAM
तिलारी धरण (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 12:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग : तिलारी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात संततधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झालीय. तिलारी धरणाची पाणी पातळी 105.64 मीटरवर पोहचली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी पुच्छ कालव्याद्वारे तिलारी नदीत पाणी सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे रात्री नदीपात्रात उतरु नये. तसेच नदीत कपडे धुणे टाळावं आणि आणि गुरांना पाण्यात सोडू नये, असं आवाहन प्रशासनाकडून स्थानिकांना करण्यात आलं आहे. तसेच गावांमध्ये दवंडी पिटवून नागरिकांना सतर्क राहण्याचं स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा : तिलारी नदीत पाणी सोडण्यात येणार असल्याने पाटबंधारे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. दोडामार्ग तालुक्यात पावसाची संततधार सुरू आहे. तिलारी धरणातील पाणी पातळीत कमालीची वाढ होत आहे. मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या आसपास असलेल्या डोंगरातून मोठ्या प्रमाणात पाणी धरणात जमा होत आहे. तिलारी धरणाची पूर्ण जलसंचय पाणी पातळी ही 113.20 मी आहे. तर धरणाची सांडवा माथा पातळी 106.70 मीटर झाल्यास पाण्याचा विसर्ग सुरू होतो.

तिलारी नदीला सोडण्यात येणार : गुरुवारी सकाळी पाणी पातळी ही 105.64 मी झाली होती. धरण 74.50 टक्के भरलं होतं. त्यामुळे शुक्रवारपासून विसर्ग सुरू होणार आहे. हा विसर्ग खळग्यातील दगडी धरणाच्या सांडव्यावरून पुच्छ कालव्याद्वारे तिलारी नदीला सोडण्यात येणार आहे.

गावातील नागरिकांना आवाहन : खराडी नदीचे आणि धरणाचे पाणी तिलारी नदीला मिळत असल्याने या नदीपात्रातील पाण्यात कमालीची वाढ होणार आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या असलेल्या कोनाळकट्टा, घोटगेवाडी, परमे, घोटगे, आवाडे, मणेरी, कुडासे, साटेली-भेडशी या गावांसहीत गोवा राज्यातील पेडणे तालुक्यातील इब्रामपूर-हणखणे, चांदेल, हसापूर, कासरवर्णे आणि वारखंड गावातील नागरिकांनी रात्री नदीपात्रातून ये-जा करू नये, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा -

  1. पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायदा आणणार, फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेची तरतूद - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  2. 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात सर्वात मोठं वळण! मुख्य सूत्रधार संजीव मुखियाविरोधात ठोस पुरावा नाही; सीबीआयचा धक्कादायक खुलासा

TAGGED:

TILARI DAM
TILARI RIVER
तिलारी धरण
SINDHUDURG
TILARI DAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.