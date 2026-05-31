चंद्रपुरात चार महिलांचा खात्मा करणारी ती वाघीण परतवाड्यात; मेळघाटात सोडणार अशी चर्चा, नागरिकांना हादरा

सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही इथं चार महिलांचा बळी घेणाऱ्या वाघिणीला परतवाड्यात आणण्यात आलं आहे. या वाघिणीला मेळघाटात सोडण्यात येण्याची चर्चा सुरू झाल्यानं नागरिक हादरले आहेत.

चंद्रपुरात चार महिलांचा खात्मा करणारी वाघीण (ETV Bharat Reporter)
Published : May 31, 2026 at 5:02 PM IST

अमरावती : चंद्रपूर जिल्ह्यात सिंदेवाही तालुक्यातील जंगलात तेंदुपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या चार महिलांवर हल्ला करून त्यांना वाघिणीनं ठार मारलं होतं. या वाघिणीला अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटच्या जंगलात सोडलं जाणार असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या वाघिणीला आज परतवाडा इथं आणण्यात आलं आहे. चार महिलांना ठार करणारी वाघीण परतवाड्यात आणल्यानं नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. दुसरीकंड या वाघिणीला परतवाड्याला आणलं मात्र तिला कुठं ठेवायचं हे अद्याप ठरलं नसल्याची माहिती परतवाडा येथील सहाय्यक वनरक्षक विक्रम शिंदे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

चार महिलांचा घेतला बळी : तेंदूपत्ता संकलनाकरिता जंगलात गेलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात येणाऱ्या गुंजेवाही गावातील एकूण चार महिलांवर वाघानं हल्ला करून त्यांना ठार मारलंहोतं. सिंदेवाहीमधील गुंजेवाही गावातील जंगलात 22 मे रोजी ही दुर्दैवी घटना घडली. यानंतर वन विभागानं या वाघिणीला पकडण्याकरिता मोठे प्रयत्न केले. जंगलात ज्या भागात वाघीण होती, त्या भागात चार पिंजरे आणि 20 ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले. यासोबतच ती मोशन सेन्सर लाईव्ह सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील लावण्यात आले होते. वन विभागाच्या पथकानं 24 मे रोजी या वाघिणीला पकडण्यात यश मिळवलं. गोरेवाडा पार्क इथं या वाघिणीला नेलं जाणार असं सांगितलं जात होतं. मात्र असं असताना या वाघिणीला परतवाडा इथं आणण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता या वाघिणीला मेळघाटच्या जंगलात सोडणार अशी चर्चा पसरली आहे.

मेळघाटच्या जंगलात सोडणार वाघीण ? : चंद्रपूर येथील या खूंखार वाघिणीला सध्या परतवाडा वन्यजीव विभागाच्या परिसरात आणण्यात आलं आहे. या वाघिणीला मेळघाटच्या जंगलात सोडलं जाणार असल्याचं बोललं जात आहे. अकोट वनपरिक्षेत्रांतर्गत वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून या वाघिणीला गुगामल वन्यजीव विभागाअंतर्गत येणाऱ्या जंगलात सोडलं जाणार असल्याची देखील चर्चा आहे.

अमरावतीत पकडलेला बिबटही परतवाड्यात : दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी अमरावती शहरातील रामपुरी कॅम्प परिसरात शिरलेल्या बिबट्याला देखील परतवाडा येथील वन्यजीव विभाग कार्यालय परिसरात रविवारी आणण्यात आलं आहे. या बिबट्याला देखील मेळघाटच्या जंगलात सोडलं जाणार असल्याचं सांगितलं जातं.

तिला कुठं ठेवायचं हे अद्याप ठरलं नाही : "चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघिणीला सध्या परतवाडा इथं आणण्यात आलं आहे. या वाघिणीला काही दिवस परतवाडा येथेच ठेवलं जाणार आहे. तिला नेहमीसाठी कुठं ठेवायचं याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही," असं वन्यजीव विभाग परतवाडा येथील सहाय्यक वनरक्षक विक्रम शिंदे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केलंय.

