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तीन बळी घेणाऱ्या वाघिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू

नागपूरला नेत असताना मोर्शी येथे वाघिणीची प्रकृती अचानक बिघडली. डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू केले, मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

Tigress responsible for three fatalities dies during treatment
तीन बळी घेणाऱ्या वाघिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 10:16 PM IST

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अमरावती : गेल्या काही दिवसांपासून अमरावती जिल्ह्यात दहशत निर्माण करणाऱ्या आणि तीन जणांचा बळी घेणाऱ्या वाघिणीचा अखेर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. चांदूर बाजार तालुक्यातील शिरसगाव कसबा परिसरात सोमवारी वाघिणीला डार्ट करून बेशुद्ध करण्यात आलं होतं. त्यानंतर तिला पुढील उपचारासाठी नागपूर येथील गोरेवाडा येथे नेण्यात येत होतं. मात्र नागपूरला नेत असताना मोर्शी येथे तिची प्रकृती अचानक बिघडली. डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू केले, मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

तीन बळींनी जिल्ह्यात पसरली दहशत : या वाघिणीच्या हल्ल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड भीतीच वातावरण निर्माण झालं होतं. मोर्शी तालुक्यातील भांबोरा परिसरात 27 ऑगस्ट रोजी चरणदास इखे या शेतकऱ्यावर वाघिणींना हल्ला करून त्यांचा बळी घेतला होता. या घटनेनंतर वनविभागाने वाघिणीचा शोध सुरू केला.

सोनोरीत शेळ्यांचा फडशा : वाघिणीचा वावर यानंतर चांदूर बाजार तालुक्यातील सोनोरी परिसरात आढळून आला. सोनोरी शेत शिवारात वाघिणींना दोन शेळ्यांचा फडशा पाडला. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीती आणखी वाढली. वाघिणीच्या हालचालींवर वन विभागाकडून बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत होतं.

18 वर्षीय उर्मिला इवने यांचाही बळी : सोनोरी परिसरात वावरत असताना या वाघिणींना उर्मिला इवने या 18 वर्षीय युवतीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात उर्मिला यांचा मृत्यू झाला. सलग मानवी बळी गेल्याने वाघिणीला तातडीने जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाला मोहीम अधिक तीव्र केली.

दिनेश आवारे यांच्यावर हल्ला : सोमवारी ही वाघीण शिरसगाव कसबा परिसरात दाखल झाली. पावर हाऊस जवळ शेतात काम करणाऱ्या दिनेश आवारे यांच्यावर वाघिणींना हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. मानवी बळी गेल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती.

दहा दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश : वाघिणीला पकडण्यासाठी वनविभागाची पथक गेल्या 10 दिवसांपासून प्रयत्नशील होती. अमरावतीतील रेस्क्यू पथकासोबत पुणे येथील रेस्क्यू पथकाची ही मदत घेण्यात आली. सोमवारी शिरसगाव कसबा परिसरात वाघिणीचा ठाव ठिकाणा लागल्यानंतर तिला पकडण्यासाठी कारवाई करण्यात आली.

डार्ट ‌करून वाघिणीला केलं बेशुद्ध : पुणे येथील रेस्क्यू ट्रस्टचे प्रमुख पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमराज यांनी वाघिणीला डार्क केलं. डार्ट चा परिणाम झाल्यानंतर वाघीण बेशुद्ध झाली आणि वनविभागाच्या पदकांना तिला ताब्यात घेतलं. पुढील उपचार आणि निरीक्षणासाठी तिला नागपूर येथील गोरेवाडा येथे हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूरला नेत असताना प्रकृती खालावली : वाघिणीला चांदूरबाजार येथून नागपूरच्या गोरे वाड्याकडे नेण्यात येत होतं. मात्र प्रवासादरम्यान मोर्शी येथे तिची प्रकृती अचानक बिघडली. परिस्थिती लक्षात येताच डॉक्टर आणि तातडीने तिच्यावर उपचार सुरू केले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच वाघिणीचा मृत्यू झाला, अशी माहिती मानव वन्यजीव संरक्षक डॉ. सावंत देशमुख यांनीही "ईटीव्ही भारत"ची बोलताना दिली.

वाघिणीचा मृतदेह परतवाड्यात आणला : वाघिणीच्या मृत्यूनंतर तिचा मृतदेह आता परतवाडा येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या वनविभागाच्या परिसरात आणण्यात आला आहे. तिच्यावर उद्या शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे. शवविच्छेदानंतरच तिच्या मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होईल.

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TAGGED:

AMRAVATI TIGRESS
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अमरावतीत वाघाची दहशत
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